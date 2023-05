McLaren F1 avec une livrée "Triple Couronne" à Monaco et en Espagne

La McLaren MCL60 pilotée par Lando Norris et Oscar Piastri lors des Grands Prix de Monaco et d'Espagne, les deux manches à venir de la saison 2023 de F1, arboreront une livrée spéciale en hommage à ses premiers succès aux 500 Miles d'Indianapolis, aux 24 Heures du Mans et dans les rues de Monte-Carlo.

La combinaison de ces trois victoires de prestige constitue l'une des versions possibles de la non-officielle "Triple Couronne" du sport automobile, même s'il faut rappeler qu'elle est plutôt liée aux pilotes et que le seul en étant "détenteur" à ce jour, Graham Hill, considérait que le Championnat du monde devait être comptabilisé en lieu et place de Monaco.

Toujours est-il que l'écurie britannique remporta pour la première fois l'Indy 500 en 1974 avec Johnny Rutherford, le GP de Monaco en 1984 avec Alain Prost et les 24 Heures du Mans 1995 avec la McLaren F1 GTR pilotée par Yannick Dalmas, Masanori Sekiya et JJ Lehto. Contrairement aux deux autres, ce dernier succès n'avait pas eu lieu dans le cadre d'un engagement d'usine.

La livrée spéciale rendra donc hommage à ces trois victoires en reprenant des portions des livrées des trois voitures en question : la livrée noire de la F1 GTR sur le premier tiers de la MCL60 (nez et aileron avant), la livrée blanche (et normalement rouge même si cette couleur n'est pas reprise pour éviter la publicité pour Marlboro) de la MP4/2 pour la section centrale et enfin la dernière section en orange papaye, hommage à la voiture de Rutherford.

"Après avoir réalisé le plus grand accomplissement en sport automobile en glanant la Triple Couronne, nous sommes fiers de célébrer la riche histoire de McLaren Racing avec une livrée spéciale lors du Grand Prix de Monaco 2023", a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Dans la lignée des célébrations de notre 60e anniversaire et en hommage à l'héritage [du fondateur de l'équipe] Bruce McLaren, cette livrée unique rend hommage aux trois victoires qui forment la Triple Couronne."

Livrée spéciale "Triple Couronne" pour la McLaren MCL60.

En plus de la livrée spéciale F1, McLaren a également également produit cinq films qui retracent l'histoire des victoires de la "Triple Couronne", ainsi que l'ascension de la marque depuis sa création en 1963. De plus, les quatre Arrow McLaren engagées lors de l'Indy 500 2023 arboreront également des livrées différentes pour célébrer l'histoire de McLaren.

"C'est un privilège de participer aux célébrations du 60e anniversaire de McLaren Racing, et combiner en une seule trois livrées emblématiques de McLaren qui ont gagné des courses pour le Grand Prix de Monaco 2023 sera un moment spécial pour toute l'équipe", a déclaré Norris.

"McLaren a un palmarès impressionnant à Monte-Carlo et, à titre personnel, monter sur le podium lors de la course de 2021 [pendant laquelle McLaren disposait d'ailleurs d'une livrée Gulf spéciale] a été un immense honneur. Nous allons nous donner à fond dans cette belle monoplace pour célébrer Bruce McLaren et l'incroyable héritage de l'équipe."

En plus de modifier temporairement les couleurs du châssis des MCL60, d'autres aspects des tenues de l'équipe pour les deux prochaines courses de F1, mais également son garage, seront colorés de la même manière que la livrée "Triple Couronne".