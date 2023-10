Chez McLaren, c'est le festival des chronos annulés

McLaren avait le potentiel pour briller lors des qualifications ce vendredi à Losail, mais le résultat final n'est pas au rendez-vous. Lando Norris en particulier peut se mordre les doigts : l'Anglais a été épinglé par la direction de course à trois reprises pour non-respect des limites de la piste, d'abord en Q1 puis lors de ses deux runs de Q3.

En conséquence, alors que ses deux chronos de 1'24"088 puis 1'24"074 l'auraient placé en première ligne aux côtés de Max Verstappen, Norris se retrouve dixième sur la grille de départ, sans le moindre temps à son actif, et il accuse le coup.

Ainsi, lorsque Sky Sports F1 lui demande comment il se sent à la suite de cette déconvenue, Norris répond : "Comme de la merde." Il précise : "J'ai juste corrigé le survirage et je suis sorti de la piste."

Quant aux opportunités qui vont se présenter lors du reste du week-end, avec notamment un sprint au programme samedi en plus de la course principale : "Je ne vois pas les choses comme ça. Je pense juste au travail que je suis censé faire aujourd'hui, qui est de faire de bons tours, de ne pas commettre d'erreurs – et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ce n'est pas une bonne journée pour moi."

Oscar Piastri, lui, aurait pu prendre la quatrième place sur la grille et a même un temps cru au top 3 entre le moment où le chrono de Norris a été annulé et celui où le couperet est tombé le concernant. Il n'est finalement que sixième. "Forcément, c'est dommage. Mais la voiture paraissait bonne. J'ai juste un peu trop attaqué dans le dernier tour", admet le rookie australien auprès de Sky Sports.

Oscar Piastri (McLaren)

Du côté de McLaren, on s'efforce de faire contre mauvaise fortune bon cœur en se réjouissant du niveau de performance affiché ce vendredi. "C'est malheureux, c'est un peu décevant, évidemment, car le résultat ne reflète pas le potentiel de la voiture – lequel était à nouveau relativement élevé aujourd'hui, ce qui est encourageant", se réjouit Andrea Stella, directeur d'équipe, au micro de Sky.

"Je pense que les chiffres montrent les chronos, en fin de compte. Sur cette piste, les deux tours de Lando pour la deuxième place étaient en 1'24"0, sans avoir de tour propre du tout. Cela signifie qu'il y a un bon potentiel. Et le Qatar est un circuit dont les caractéristiques sont assez similaires à Suzuka, alors je pense que c'est lié à ça. Mais on dirait que sur ce type de tracé, nous sommes actuellement la deuxième force."

Stella compte donc sur ses pilotes pour riposter par la suite : "Bien que ce soit un résultat difficile à accepter, en même temps, le week-end est assez long. Nous avons un shootout, nous avons une course sprint, et la course principale sera assez longue et intéressante du point de vue des pneus : il y aura de nombreuses opportunités de rebondir."

