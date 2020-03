C'était un 8 mars : McLaren écœure la concurrence à Melbourne

S'ouvrant sur une nouvelle page réglementaire, la saison 1998 de Formule 1 aura marqué un changement d'ère... et le retour au premier plan de l'écurie McLaren, alliée au motoriste Mercedes-Benz. Ainsi, lorsque la saison débute à Melbourne, les nouvelles "Flèches d'Argent" créent la sensation en écrasant la concurrence dès les qualifications. Mika Häkkinen y signe la deuxième pole position de sa carrière avec seulement 43 millièmes d'avance sur son coéquipier David Coulthard, mais derrière, c'est le gouffre... troisième, Michael Schumacher est à sept dixièmes. En course, ce dernier n'aura pas l'occasion de défendre ses chances bien longtemps, le moteur de sa Ferrari rendant l'âme dès la cinquième boucle.

Ce 8 mars 1998, le Grand Prix d'Australie tourne ainsi à la démonstration des MP4-13. Häkkinen va couper la ligne en vainqueur devant Coulthard, les deux hommes reléguant tous les autres à au moins un tour, y compris la Williams-Mecachrome de Heinz-Harald Frentzen, troisième.

Pourtant, cette victoire aurait pu échapper au Finlandais, sacré une première fois Champion du monde quelques mois plus tard, à l'issue de son duel finalement épique face à Schumacher. Un cafouillage dans les stands a en effet permis à Coulthard de prendre les commandes de la course, mais selon l'écurie, un gentlemen's agreement a été convenu en interne : le pilote McLaren en tête au premier virage doit avoir course gagnée.

Sommé par son équipe de respecter cet engagement, l'Écossais laisse passer Häkkinen à trois tours du drapeau à damier pour qu'il récupère son bien et file vers la deuxième de ses vingt victoires en Grand Prix. La manœuvre n'aura pas manqué de susciter de vives critiques, jusqu'au plus haut niveau des instances, la FIA prenant par la suite des mesures – éphémères – pour éviter de revivre un tel scénario, sans pour autant sanctionner l'écurie de Woking.

Revivez cette édition 1998 du Grand Prix d'Australie à travers quelques images d'archives ci-dessous.