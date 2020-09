McLaren juge la hiérarchie 2021 indécise malgré le gel des voitures

Afin de répondre à la crise financière engendrée par le coronavirus, les monoplaces de Formule 1 seront gelées du 30 septembre 2020 à la fin de la saison 2021, avec seulement deux "jetons de développement" utilisables pour faire évoluer la monoplace à l'intersaison. McLaren va devoir utiliser les siens pour intégrer l'unité de puissance Mercedes, délaissant celle de Renault.

D'après James Key, directeur technique de McLaren, cela suffira néanmoins à constater une évolution notable de la hiérarchie l'an prochain, alors que la lutte pour la troisième place du championnat 2020 est acharnée entre McLaren (106 points), Racing Point (92) et Renault (83), Ferrari (66) et AlphaTauri (53) n'étant pas loin derrière.

"Je pense qu'il y a des opportunités", estime Key. "Du point de vue du châssis, même si le côté mécanique de ces voitures est gelé, le côté aérodynamique reste libre, et il y a un changement de réglementation qui enlève un peu d'appui pour aider les pneus [qui restent identiques] pour la troisième année. Cela ouvre de nouvelles voies que nous n'avons peut-être pas encore étudiées."

"À part Mercedes qui – chapeau à eux – ne cesse de progresser tous les ans et fait du travail exceptionnel, derrière eux, c'est très, très serré. Cela donne peut-être l'opportunité de faire un pas en avant. Je dirais que la hiérarchie derrière Mercedes est actuellement indécise pour l'an prochain. Il y a suffisamment de liberté dans la réglementation pour ça, je dirais."

Key n'a pourtant aucune certitude sur le gain que représentera pour McLaren l'unité de puissance Mercedes, bien que celle-ci semble être la plus performante actuellement. "Mercedes a toujours été la référence de notre industrie, dès l'avènement des unités de puissance en 2014. Ils ont fait du travail exceptionnel, les rejoindre est enthousiasmant. Mais Renault a également fait du très bon travail pour nous ces deux dernières années, et le niveau de performance de ces unités de puissance est très similaire. Ce sera bien de voir les données [du moteur Mercedes 2021] quand elles seront disponibles."

Par la suite, avec un plafond budgétaire de 145 M$ en vigueur dès l'an prochain, la nouvelle réglementation technique de 2022 rebattra les cartes. "Notre objectif est de rattraper quiconque est en première place, et c'est Mercedes depuis un certain temps", indique Zak Brown, PDG de l'écurie McLaren. "Nous sommes certainement encouragés de nous battre avec Ferrari car ce n'était pas le cas l'an dernier ni depuis un certain temps. Je suis d'autant plus encouragé que nous réduisons l'écart, et je pense qu'en 2022, en repartant de zéro, nous avons une belle opportunité."

"Cela dit, Renault revient fort. Racing Point est rapide et vient de recruter un quadruple Champion du monde. Par conséquent, bien que nous voulions rattraper les trois équipes qui sont devant nous – ou en l'occurrence, deux équipes actuellement [Mercedes et Red Bull sans Ferrari, ndlr] –, nous allons devoir faire très attention et être conscients que les sept meilleures écuries vont être des candidates sérieuses quand le plafond budgétaire entrera en vigueur. Tout le monde partira d'une feuille blanche, et je pense donc que nous allons connaître une ère géniale de la Formule 1."

Propos recueillis par Jonathan Noble

Voir aussi :