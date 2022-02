McLaren s'est inspiré de sa livrée Gulf pour sa F1 2022

Charger le lecteur audio

McLaren a levé le voile sur sa F1 2022, la MCL36, ce vendredi soir dans son usine à Woking. Par rapport à la MCL35M de 2021, le design est radicalement différent, ce qui s'explique par le renouvellement des règles en catégorie reine. La robe de la voiture de Lando Norris et Daniel Ricciardo a elle aussi changé : le orange et le bleu, les deux couleurs utilisées par l'équipe ces dernières années, ont pris une teinte plus vive.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a justifié ce changement de robe en s'appuyant sur les nombreux commentaires positifs reçus après le Grand Prix de Monaco 2021, où l'équipe avait étrenné une livrée spéciale aux couleurs de son partenaire Gulf. L'orange de la MCL36 est le même orange papaye fluo utilisé en Principauté et le bleu est officiellement appelé New Blue.

"Nous avons fait évoluer notre livrée depuis que nous sommes revenus au [orange] papaye", a commenté l'Américain. "Nous voulions quelque chose de très vivant et changer la teinte de nos papayes. Je pense que nous avons eu beaucoup de réactions positives de la part des fans sur les changements de livrée que nous avons faits l'année dernière, à Monaco et à Abu Dhabi, et ils ont aimé voir beaucoup d'énergie."

"Je pense qu'il y a de la vitesse et de l'élégance [dans la nouvelle livrée] et nous pensions qu'elle irait bien avec la voiture compétitive que nous avons conçue cette année. C'est donc une évolution naturelle et nous avons aussi essayé de faire en sorte que tous nos partenaires commerciaux soient bien mis en valeur sur la voiture."

La nouvelle McLaren MCL36

Si la nouvelle livrée de l'équipe rappelle fortement les couleurs de Gulf utilisées au GP de Monaco 2021, McLaren a néanmoins indiqué que ce changement de robe n'était pas lié à une quelconque opération marketing avec la compagnie pétrolière. "Gulf n'a pas renforcé son engagement envers nous", a précisé Brown.

À noter que McLaren utilisera cette année les mêmes teintes d'orange et de bleu sur les voitures engagées dans les championnats d'IndyCar et d'Extreme E, Brown estimant que cette uniformité sera un plus pour la marque britannique.

"Nous sommes McLaren Racing", a-t-il affirmé. "La Formule 1 est clairement notre centre de gravité, si vous voulez. Nous réfléchissons comme une seule entité, donc si nous pouvons lier tous nos programmes de course, ce n'est que positif. Je pense que [les voitures Extreme E, IndyCar et eSport] sont fantastiques, donc nous voulions que les gens puissent les voir et se dire : 'Oui, c'est une McLaren', quel que soit le championnat qu'ils regardent."