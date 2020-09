Pour McLaren, il faudra bien réfléchir aux règles contre la copie

La FIA a annoncé la semaine dernière qu'elle allait modifier la réglementation pour la saison 2021 afin d'empêcher que ne se reproduise l'approche de Racing Point, qui a copié la Mercedes W10 Championne du monde en titre.

Il a été établi que Racing Point avait enfreint le Règlement Sportif en copiant le design des écopes de frein arrière, ce qui a valu à l'écurie un retrait de 15 points au championnat des constructeurs et une amende de 400'000 €. Trois écuries, dont la principale intéressée, ont fait appel de ces sanctions, ce qui a mené à de nombreuses questions sur la direction que la F1 veut emprunter à l'avenir quant au niveau de collaboration entre les équipes.

Responsable monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis a confirmé que des changements allaient être apportés à la réglementation 2021 afin d'empêcher la copie, indiquant qu'il ne voulait pas que cela devienne la norme en Formule 1. James Key, quant à lui, est satisfait de voir la situation clarifiée par la FIA et la F1, McLaren faisant partie des détracteurs de Racing Point.

"La FIA, avec la Formule 1, a clairement clarifié sa vision de la F1 de l'avenir, surtout en ce qui concerne ce qui est autorisé quant à la copie des voitures", déclare Key. "C'est une clarification importante pour nous, en tant qu'écurie indépendante. Vu tout ce qui s'est passé lors des 12 derniers mois, il est clair que c'est important pour la F1, car c'est un sport complexe où l'on ne peut pas sortir des clous en toute impunité. Il est aussi très, très important pour toute la F1 de s'assurer que tout le monde soit sur un pied d'égalité et respecte la même réglementation. Je pense que la FIA fait du super travail dans cette optique."

Key reconnaît toutefois que la FIA va devoir faire très attention à sa définition d'une copie et à la manière dont elle va faire respecter cette règle.

"Le diable est dans les détails", indique Key. "Il faut beaucoup de réflexion quant à la manière de faire respecter ça. Cela n'était jamais un problème qu'une écurie soit prête à partager de telles informations, avec l'arrivée de pièces non listées. Accéder aux informations est devenu plus facile, sinon on ne les aurait pas, et j'imagine que par conséquent il y a des concessions pour la fourniture de certaines pièces."

"Tout le reste doit être extrêmement bien surveillé, il faut que les pièces qui sont transférées ne viennent pas avec plein d'autres informations – c'est très facile à faire, d'un point de vue technique. C'est une question très compliquée. Je ne peux pas vous dire maintenant à quoi devrait ressembler le cadre de cette surveillance. Mais il faut vraiment y prêter beaucoup d'attention."

