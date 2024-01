McLaren dévoile la livrée de sa F1 2024

Alors que l'heure est plutôt aux annonces de dates de présentation et à la publication de vidéos d'allumage de moteur, McLaren brise le train-train en dévoilant dès ce 16 janvier ce qui sera sa livrée pour la saison 2024 de Formule 1, ainsi que le nom de la monoplace qui sera confiée à Lando Norris et Oscar Piastri.

La MCL38 – qui sera par ailleurs présentée en chair et en os le 14 février prochain, soit le même jour que la Mercedes W15 – arborera une robe à dominante noire carbone et orange, qui n'est pas sans rappeler la livrée spéciale utilisée à Singapour et au Japon l'an passé.

Par rapport à la MCL60 en configuration normale, elle affichera toutefois plus d'orange papaye, couleur historique de la structure de Bruce McLaren, sur l'aileron avant et l'arrière du capot moteur mais les pontons seront bien moins colorés. La plupart des sponsors apparaitront en blanc ou noir, même si l'un des partenaires majeurs de l'écurie, à savoir Chrome (le navigateur internet de Google), a le droit à son logo en couleur et habille toujours les flasques des roues de la voiture.

Le bleu, qui faisait partie intégrante des livrées McLaren depuis 2018 et avait été éclairci ces deux dernières saisons, disparaît quasiment. Quasiment car une trace subtile demeure, avec un bleu très foncé qui constitue le fond des logos DP World sur les côtés du châssis.

Outre sa ressemblance déjà évoquée avec l'une des livrées spéciales utilisées l'an passé, la MCL38 rappelle également la toute première McLaren de l'ère Zak Brown, la MCL32 de 2017, qui marquait le retour de l'orange et était également à dominante noire, avec quelques touches de blanc.

Concernant le nom, McLaren avait fait en 2023 une entorse à la numérotation historique de ces monoplaces pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de l'écurie, en nommant son châssis "MCL60" au lieu de "MCL37". Pour 2024, cette numération reprend comme si de rien n'était en escamotant donc le "37", avec la MCL38.

Le choix de McLaren de dévoiler sa livrée aussi tôt dans l'année, dans une période particulièrement creuse en F1, représente un intérêt marketing évident en permettant la mise en avant de son projet et de ses partenaires à un moment où l'attention sera bien plus facile à capter et à maintenir que lorsque les présentations se succéderont lors de la première quinzaine du mois de février.