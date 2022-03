Le problème du marsouinage sera vite résolu, selon McLaren

Charger le lecteur audio

"Marsouinage" s'est déjà largement imposé comme le mot de cette pré-saison 2022 de F1. Ce phénomène de "rebond" de la voiture lié à un décrochage aérodynamique lorsque les forces qui s'exercent sur elle sont au plus haut (voir vidéo ci-dessus) est en effet réapparu en discipline reine. Déjà rencontré lors de la première ère des monoplaces à effet de sol, il n'a pas été anticipé dans ces proportions par les écuries.

Aussi les premiers essais, à Barcelone le mois dernier, ont vu la plupart des structures confrontées à des soucis techniques ou de comportement des Formule 1 en lien avec cette oscillation qui se produit à haute vitesse en ligne droite. Toutefois, certaines ont mieux résisté que d'autres, à l'image de McLaren qui a bien moins souffert du marsouinage, sans forcément avoir volontairement agi pour l'éviter, a priori grâce un plancher particulièrement travaillé.

James Key, le directeur technique de l'écurie britannique, estime malgré tout que les équipes auront rapidement trouvé la parade, en combinant concept aéro et réglages pour ce faire. "Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en jeu et que c'est probablement une combinaison des deux [réglages et aéro]", a-t-il déclaré.

"Ce que nous avons constaté, c'est qu'il est possible de combiner plusieurs éléments qui le favorisent en quelque sorte, et ensuite vous pouvez faire marche arrière. Comme on peut s'y attendre, plus souvent que l'inverse, le fait de le favoriser est théoriquement la bonne façon d'agir avec un réglage ou un développement aéro, mais ensuite vous constatez que cela renforce un peu plus [ce phénomène]. Donc je pense qu'il y a quelque chose à en apprendre."

"Je suis sûr que c'est quelque chose que tout le monde maîtrisera. C'est un sujet de discussion parce que c'est très visible, mais en fin de compte, il y aura des solutions entre les réglages et le développement aéro qui permettront de découvrir comment le gérer. Je ne pense pas que ce sera un sujet de discussion au-delà des cinq ou six premières courses."

Pour autant, le technicien ne croit pas forcément à un avantage énorme de performance pour les écuries qui auront mieux appréhendé le marsouinage au moment de démarrer la saison. "Je suppose que cela aide si vous ne souffrez pas énormément, dans la mesure où vous pouvez peut-être avoir un peu plus de flexibilité", a-t-il ajouté.

"Il y a eu quelques vidéos de voitures qui rebondissaient vraiment. Je pense à celle de la Ferrari, par exemple, alors que le premier jour, elle semblait être la voiture la plus stable. Donc je crois que tout le monde est en train de chercher ses marques en ce moment. S'agira-t-il d'un avantage ou non, je suppose que cela dépendra de la mesure dans laquelle vous pouvez pousser vos réglages ou votre développement aérodynamique."