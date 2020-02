Technique - Quelles nouveautés sur la McLaren MCL35 ?

McLaren MCL35 1 / 10 Photo de: McLaren L'avant de la MCL35 ouvre l'appétit, car l'équipe a consenti de gros efforts sur le design du nez et de la suspension avant afin de compléter l'ensemble du concept.

Le nez de la McLaren MCL33 2 / 10 Photo de: Giorgio Piola Le nez revisite une structure assez complexe qui avait été introduite par McLaren en 2018. La structure principale très élancée en est toujours la caractéristique principale, tout comme l'utilisation d'une cape en-dessous. L'extrémité du nez et les deux ouvertures secondaires ont été écartées en faveur d'une approche plus simple, tandis que les deux montants restent aussi éloignés du centre que le permet la réglementation.

Aileron avant de la MCL35 3 / 10 Photo de: McLaren Les montants de l'aileron avant, qui sont extrêmement longs par rapport à ceux des autres équipes qui utilisent aussi une cape, sont agrémentés de trois fentes pour guider l'air. C'est une solution que l'on a déjà vue chez McLaren dans un passé récent, mais sous une autre forme.

Vue détaillée de la McLaren MCL35 4 / 10 Photo de: McLaren On peut presque voir la modification de design du nez comme une anecdote dès lors que l'on s'attarde sur la refonte qui touche la suspension avant. L'écurie semble chercher à améliorer la circulation de l'air de l'avant vers l'arrière de la monoplace.

Suspension avant de la McLaren MCL35 5 / 10 Photo de: Giorgio Piola Après les tests réalisés l'année dernière dès le GP de Belgique, ce n'est pas surprenant de voir McLaren rehausser le triangle supérieur.

Vue détaillée de la McLaren MCL35 6 / 10 Photo de: McLaren Le travail au niveau de la suspension avant va de pair avec celui effectué au niveau des déflecteurs latéraux, et notamment le placement du "boomerang" à la même hauteur.

La suspension avant de la McLaren MCL35 7 / 10 Photo de: Giorgio Piola Ce travail très soigné et le positionnement de chaque élément par rapport aux autres montre à quel point le désir de gérer au mieux la circulation de l'air est significatif pour la conception des pontons, qui sont désormais très resserrés et plus hauts, avec une entrée d'air pour le refroidissement réduite. Cela permet d'éviter les turbulences qui en réduiraient l'efficacité.

McLaren MCL35 8 / 10 Photo de: McLaren Derrière le pilote, on trouve un autre design frappant, puisque McLaren a opté pour une boîte à air et un capot moteur aux formes très galbées. La boîte à air entoure une structure de crash en forme de "V" inversé, et qui comporte d'autres éléments pour orienter le flux d'air et alimenter les radiateurs ou les éléments de refroidissement de l'unité de puissance.

Vue détaillée de la McLaren MCL35 9 / 10 Photo de: James Allen La forme intéressante de toute cette partie ne s'arrête pas là, puisqu'elle est inclinée vers l'avant et agit comme une ombre au-dessus du pilote, peut-être pour mieux capturer l'air en provenance de la fente située sur le Halo.