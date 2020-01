La McLaren MCL35 a pris vie

Suite à une saison 2019 prometteuse avec la quatrième place chez les constructeurs comme classement final, McLaren espère confirmer ses bonnes dispositions et son regain de forme pour se rapprocher des avant-postes. L'écurie menée par Andreas Seidl, le team principal, et James Key, le directeur technique, espère capitaliser sur la stabilité réglementaire et une MCL34 qui avait démontré de belles qualités de vitesse et une certaine régularité à l'avant du milieu de peloton.

Alors que le travail de développement entre dans sa dernière phase et que les préparatifs battent son plein, McLaren a dévoilé une vidéo devenue un passage presque obligé dans la communication des écuries pendant l'intersaison, celle de l'allumage de l'unité de puissance Renault de la MCL35. Un événement symbolique à plus d'un titre puisqu'il s'agira de la dernière saison du partenariat entre Woking et le motoriste français avant un retour dans le giron Mercedes à partir de 2021.

Pour voir à quoi ressemblera vraiment la monoplace conçue et développée dans l'usine britannique, il faudra attendre sa présentation officielle le 13 février. Comme en 2019, Carlos Sainz et Lando Norris en seront les pilotes.

Photos - Toutes les McLaren de F1 depuis 1966

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.