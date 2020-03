Gel du châssis mais changement de moteur : l'exception McLaren

Alors que la question pouvait se poser, McLaren a confirmé son passage à l'unité de puissance Mercedes en 2021 malgré le report d'un an de la future réglementation technique. Compte tenu de la situation actuelle et du début de saison 2020 sans cesse repoussé en raison de la pandémie de COVID-19, les instances dirigeantes et les écuries ont trouvé un accord en ce sens la semaine dernière. Il constituera notamment en un gel des châssis et boîte de vitesses 2020, qui seront réutilisés l'an prochain. Plusieurs points doivent encore être précisés ultérieurement, au-delà de cet accord de principe.

Bien que pouvant être problématique pour McLaren, ce scenario ne modifiera pas les plans initiaux de l'écurie de Woking, qui doit délaisser le bloc Renault pour celui de Mercedes-Benz à la fin de l'année. "Nous utiliserons le moteur Mercedes en 2021 comme prévu et nous l'intégrerons dans le châssis de base actuel", confirme l'équipe britannique sur le site officiel de la Formule 1.

Mercedes-Benz a motorisé McLaren de 1995 à 2014 et le second chapitre s'ouvrira donc dans les temps, conformément à l'accord pluriannuel qui avait été officialisé par les deux parties en septembre dernier.

Pour intégrer le bloc allemand, McLaren devra inévitablement effectuer des modifications sur le châssis MCL35 en dépit de l'interdiction. Cette dernière peut faire l'objet d'une dérogation pour des motifs liés à la sécurité, ce qui permettra les changements nécessaires. Un travail devra également être réalisé au niveau de la suspension arrière puisque la nouvelle combinaison formée par le moteur et la boîte de vitesses s'articulera différemment. Enfin, l'aérodynamique pourrait également être concernée pour satisfaire le bon refroidissement de la nouvelle unité de puissance.

McLaren est la seule des dix écuries de Formule 1 à être impliquée dans un changement de motorisation entre les saisons 2020 et 2021.