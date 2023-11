McLaren attire Monster Energy comme nouveau sponsor en F1

McLaren a annoncé en cette fin de saison l'arrivée d'un nouveau sponsor majeur pour soutenir l'écurie dans les années à venir. L'équipe de Woking met en place un partenariat avec la marque de boissons énergisantes Monster Energy, déjà très présente en sports mécaniques depuis plusieurs années. Cet accord couvrira "la saison 2024 et au-delà", sans que la durée ne soit précisée.

McLaren promet de valoriser ce nouveau sponsor pour organiser de nouvelles expériences pour ses fans mais aussi pour lancer des opérations marketing nouvelles et proposer du contenu original. À ce titre, les logos de Monster Energy figureront sur les casques, les combinaisons, les casquettes et les gourdes des pilotes Lando Norris et Oscar Piastri à compter de la saison prochaine.

"Nous sommes ravis d'unir nos forces avec l'emblématique marque Monster Energy pour la saison prochaine et les suivantes", se félicite Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Monster se concentre sur la mise en avant des athlètes à travers des idées audacieuses et la création de contenus impressionnants, et nous sommes donc impatients d'explorer des idées et de trouver de nouvelles manières d'engager et de divertir nos fans."

Monster Energy est déjà très présent en MotoGP.

Monster Energy a déjà des implications en Formule 1, de longue date auprès de Lewis Hamilton, mais aussi en MotoGP avec le double Champion du monde Pecco Bagnaia ou encore avec l'équipe d'usine Yamaha de Fabio Quartararo, entre autres.

"Monster Energy est fier d'entamer ce nouveau chapitre de son aventure en Formule 1 avec McLaren Racing", se réjouit Rodney Sacks, président de l'entreprise. "Monster se concentre sur l'amélioration des expériences pour les fans, et avoir un partenariat avec une équipe de renommée internationale et ses pilotes de premier plan nous permet de partager notre passion avec l'audience mondiale de la Formule 1. Nous prévoyons des programmes vraiment enthousiasmants avec Lando et Oscar, et nous avons hâte d'être en compétition ensemble à partir de 2024."