McLaren donne un nom spécial à sa F1 2023

La McLaren 2023 ne sera pas la MCL37 comme cela aurait été logique en suivant le dénomination des dernières saisons ; non, il s'agira de la MCL60 ! La raison est très simple : cette année marque le 60e anniversaire de la fondation par Bruce McLaren de l'écurie McLaren Racing.

Durant cette histoire, la structure a écrit certaines des pages les plus glorieuses du Championnat du monde de Formule 1 en accumulant au passage huit titres constructeurs et 12 titres pilotes, ainsi que 156 poles, 183 victoires pour un total de 494 podiums. La plupart de ces titres et succès ont été remportés alors que Ron Dennis était aux commandes de l'écurie.

La référence à l'ancien patron de McLaren, qui en avait pris le pouvoir au début des années 1980 via sa structure Project 4 et avec l'aide du cigarettier Marlboro, n'est évidemment pas innocente. En effet, les McLaren ont à partir de cette époque toujours arboré dans leur nom le sigle MP4 (pour McLaren Project 4) et une numérotation débutant en 1981 avec la MP4/1. Cette nomenclature s'est maintenue jusqu'en 2016, avec la MP4-31.

Mais après le départ de Ron Dennis, poussé vers la sortie par ses coactionnaires sur fond d'échec cuisant de l'association avec Honda, Zak Brown avait décidé d'opérer un changement symbolique en faisant disparaître le "MP4" au profit du "MCL" qui a désormais cours depuis 2017. Comme pour ne pas bazarder complètement l'héritage des années Dennis, le nombre accompagnant ces trois lettres était en revanche la suite directe puisqu'à la MP4-31 avait succédé la MCL32.

En choisissant de "casser" cette série avec la MCL60, l'écurie rompt donc totalement (mais a priori provisoirement) avec l'ère Dennis, et ce afin de rendre hommage à son histoire tout entière et à ses débuts bien plus modestes.

L'annonce a eu lieu sur les réseaux sociaux, avec comme message "Fier de notre passé. En embrassant notre présent. En façonnant notre futur. Un nom spécial pour une année spéciale", qui semble bien refléter cette volonté de rupture tout en s'inscrivant dans les traces des succès de l'écurie.

