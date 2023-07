McLaren place Norris et Piastri dans le top 3 : "C'est fou !"

Assiste-t-on au retour de McLaren ? Pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2012, la légendaire écurie britannique a placé ses deux monoplaces dans le top 3 des qualifications, avec Lando Norris deuxième et Oscar Piastri troisième au Grand Prix de Grande-Bretagne.

McLaren a connu un début de saison en demi-teinte, c'est le moins que l'on puisse dire, avec seulement 17 points lors des huit premiers Grands Prix de l'année. L'équipe a toutefois apporté des évolutions majeures sur la monoplace de Lando Norris en Autriche, au niveau du plancher et des pontons, avec un niveau de performance concluant. Oscar Piastri en dispose également ce week-end, et les résultats sont au rendez-vous : les MCL37 étaient aux avant-postes tout au long des qualifications à Silverstone, la pole n'échappant à Norris que pour deux dixièmes de seconde face à Max Verstappen.

"J'étais proche, vous savez !", s'exclame l'Anglais. "J'étais premier en Q1, je crois que j'étais premier en Q2 [troisième en réalité, ndlr], et je n'étais pas loin, à deux dixièmes de la première place en Q3, c'est vraiment fou !"

"Mon dernier tour était un bon tour. Entendre Zak [Brown, PDG de McLaren Racing] à la radio dans le tour de rentrée au stand, c'était absolument génial ! C'est super pour moi, mais que nous soyons deuxième et troisième est merveilleux pour toute l'équipe. Nous n'aurions pas pu faire un meilleur résultat aujourd'hui, à part sans Max." Norris précise au sujet de son ami néerlandais : "Il gâche toujours tout pour tout le monde !"

Le top 3 en qualifications : Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

Quant au rookie Piastri, il s'agit évidemment du meilleur résultat de sa jeune carrière en Formule 1, et de loin : malgré un certain nombre d'apparitions en Q3, l'Australien n'avait jamais fait mieux que neuvième jusqu'alors.

"Très, très content. Quelles qualifications !", s'extasie le jeune loup. "Nous avons failli être éliminés en Q1, puis la voiture était une fusée en Q2 et en Q3. Je pense avoir fait un très bon tour. C'est un résultat énorme pour l'équipe. Que nous ayons été aux avant-postes avec constance, c'est un résultat exceptionnel. Il n'y a plus qu'à essayer d'y rester demain."

"La journée d'hier a été un peu dure pour nous. Je pense que nous étions un peu plus rapides que nous n'en avions l'air, nous avions du mal à mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Et je pense que nous avons fait du meilleur travail pour cela aujourd'hui. De plus, nous sommes toujours très performants dans ces conditions [météorologiques variables]. C'était similaire à Barcelone, ainsi qu'à Monaco et au Canada. C'est exceptionnel d'avoir réussi ça en Q3. Nous avons tous deux les nouvelles pièces sur notre voiture désormais, et elles fonctionnent très bien. Je ne peux remercier suffisamment l'équipe d'avoir continué à travailler dur par rapport à notre situation du début de saison pour en arriver là. C'est un énorme pas dans la bonne direction."