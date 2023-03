La nouvelle soufflerie McLaren F1 est désormais achevée

Charger le lecteur audio

Au moment de son arrivée à la tête de McLaren, Andreas Seidl, qui préside désormais aux destinées de Sauber (groupe qui gère l'écurie Alfa Romeo en F1), avait insisté sur la construction d'une toute nouvelle soufflerie dernier cri ainsi que d'un simulateur du même calibre afin de pallier les manques des installations vieillissantes de la structure basée à Woking.

La pandémie de COVID-19 avait entraîné d'importants retards pour les deux projets mais désormais, la construction de la nouvelle soufflerie est achevée. C'est ce qu'a révélé l'actuel directeur de McLaren, Andrea Stella. Le travail de développement des monoplaces à proprement parler démarrera toutefois en juin, puisqu'il faudra procéder d'ici là au calibrage nécessaire afin de s'assurer du meilleur fonctionnement de cet outil.

"Nous espérons que la voiture sera dans la soufflerie, c'est-à-dire la nouvelle voiture à ce stade, en juin", a déclaré Stella à Bahreïn. "La soufflerie est déjà en service, mais il y a un processus d'étalonnage, d'installation des méthodologies comme celles que vous utilisez pour mesurer la pression, pour mesurer le champ de vitesse, pour mesurer les forces. Tout cela prend quelques semaines."

"Du point de vue matériel, elle existe ; le ventilateur est en marche. C'est vraiment bien car je peux l'entendre dans mon bureau. Et c'est très rassurant [parce que] nous faisons des progrès, mais nous ne pouvons pas encore y mettre le modèle de voiture pour les essais pertinents. Pour une nouvelle soufflerie, il faut utiliser un modèle de référence dans une soufflerie et dans une autre pour tester la corrélation et la répétabilité."

"Nous ne prévoyons pas de le faire avec le nouveau modèle de voiture, nous voulons le faire avec l'ancien modèle de voiture, pour mieux comprendre la nouvelle soufflerie et ensuite déployer la nouvelle voiture [pour 2024]."

Fini les transferts de pièces en camionnette

L'ancienne soufflerie McLaren, photographiée en 2011.

Outre la question de l'amélioration en qualité du travail mené par McLaren, l'avantage par rapport à la situation actuelle sera un gain de temps. L'équipe loue en effet la soufflerie de Toyota à Cologne, ce qui l'oblige entre autres à des transferts de pièces via camionnette vers l'Allemagne. "Lorsque nous avons un design, nous produisons les pièces pour le modèle, puis une camionnette se rend à Cologne et nous perdons deux ou trois jours", a ajouté Stella.

"La Formule 1 est une activité tellement rapide que ce mode de fonctionnement n'est pas viable. Je ne veux pas trop mentionner la soufflerie parce que ça ressemble à une excuse, mais c'est clairement un handicap pour la qualité et la rapidité du développement en raison de toutes ces opérations lentes qu'il faut faire pour simplement tester les pièces en soufflerie."

Au vu du début de saison difficile de McLaren, Stella s'attend néanmoins à ce que des progrès notables soient faits du côté de l'écurie avant même la mise en service de la soufflerie. La MCL60 est une monoplace générant trop de traînée, et le Grand Prix de Bahreïn dans son ensemble a mis en lumière les manques de la structure. Un premier package important d'évolutions est attendu à Bakou, avec des pièces qui suivent une voie de développement différente afin de rendre la F1 plus efficace sur le plan aérodynamique ; des évolutions plus modestes arriveront avant cela à Djeddah et Melbourne.

"La soufflerie à elle seule ne suffit pas à justifier la position de la voiture", a conclu Stella sur le sujet. "Nous aurions pu faire un meilleur travail indépendamment de la soufflerie. C'est un point que nous sommes en train d'examiner. Très honnêtement, je pense que c'est accepté et que cela nous a permis de tirer de bonnes leçons à travers le groupe pour les développements futurs. C'est la raison pour laquelle vous me voyez quelque peu impliqué en termes de développement de la voiture."