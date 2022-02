McLaren prévoit de nouvelles pièces dès Bahreïn

Charger le lecteur audio

La saison 2022 marque le début d'une nouvelle ère technique en Formule 1 puisque de nouvelles règles ont été mises en place et ont poussé les équipes à repartir d'une feuille blanche pour la conception de leurs monoplaces. Ce changement majeur dans la réglementation pourrait bouleverser la hiérarchie et devrait accélérer le développement en début de saison.

Et dans le cadre de ce nouveau rythme de développement, McLaren prévoit de mettre à jour sa F1 de 2022, baptisée MCL36, dès le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn.

"Nous savons que la performance lors de la première course est cruciale, et nous apporterons un package d'améliorations pour [le Grand Prix de Bahreïn] mais nous nous attendons à ce que beaucoup d'autres choses suivent", a confié Piers Thynne, directeur des opérations de l'équipe britannique.

"L'une des raisons pour lesquelles nous avons un stock faible, c'est que nous savons que nous voulons faire évoluer la voiture. Il n'y a pas de récompense pour avoir six fonds plats et six ailerons avant à la première course. Nous aurons des approches subtilement différentes cette année pour nous assurer que la capacité de production est disponible et peut répondre à l'évolution aérodynamique. Ce sera la clé du succès cette année."

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche en matière de production de pièces de rechange à Woking. McLaren a en effet choisi d'en réduire le nombre afin de pouvoir se concentrer sur les améliorations tout en opérant sous le plafond budgétaire.

"Nous sommes très soucieux d'être le plus en retard possible et d'avoir le moins de stock possible afin d'avoir la possibilité de fournir des améliorations à temps pour la première course", a ajouté Thynne. "L'organisation du programme est fondamentalement différente pour la [MCL]36 par rapport aux voitures précédentes."

"Le programme est difficile et lorsque vous tenez compte de la contrainte du plafond en plus d'un défi d'ingénierie et de fabrication important, c'est là que vous devez vraiment compter sur un excellent travail d'équipe, une grande collaboration et une concentration totale sur la réalisation des objectifs. En fin de compte, nous nous appuyons sur la qualité de notre personnel lorsque les choses se compliquent et nous avons de la chance parce que notre personnel est sans égal."

Avec la MCL35M, Lando Norris et Daniel Ricciardo ont inscrit 275 points en 2021

Thynne a également précisé que la décision de ne produire qu'un faible nombre de pièces de rechange représentait un "compromis difficile" pour permettre à l'équipe d'être plus flexible sur les améliorations. Mais selon le Britannique, McLaren ne sera jamais à court de pièces.

"Nous aurons moins de pièces pour la [MCL]36 que pour la [MCL]35M afin d'avoir une marge de manœuvre dans le budget pour être plus performant. Nous n'aurons jamais trop peu de pièces pour faire rouler les voitures, nous nous en assurerons toujours. Mais là où nous aurions fabriqué cinq ou six pièces par le passé, nous descendrons à cinq [cette année] ; là où c'était quatre ou cinq, nous descendrons à quatre."

"Lorsqu'il existe plusieurs options de montage d'une pièce, nous envisageons de rationner la façon dont ces choix sont faits en collaborant avec les ingénieurs de course pour nous assurer que nous faisons les choix qu'ils souhaitent plutôt que les choix qu'ils pourraient souhaiter. Parce que chaque centime compte et nous devons nous assurer que nous dépensons intelligemment."