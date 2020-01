McLaren : "Notre objectif est de redevenir les meilleurs en F1"

Sous la houlette d'Andras Seidl, c'est un gigantesque puzzle qui se recompose, avec la volonté de redonner à l'équipe ses lettres de noblesse. L'objectif est clair et revendiqué, mais la route semée d'embûches pour y parvenir l'est aussi, avec une humilité à laquelle tient énormément celui qui a pris en main la destinée du team. Interrogé sur les domaines dans lesquels McLaren peut progresser en 2020, Seidl est d'ailleurs sans ambiguïté : "Partout".

"Notre objectif est de redevenir les meilleurs en F1 à l'avenir et nous savons que nous en sommes loin actuellement", prévient le directeur de l'écurie britannique. "Nous ne nous laisserons pas emporter par la bonne saison que nous venons de faire, nous resterons humbles et nous continuerons à respecter nos concurrents. Nous sommes conscients de nos faiblesses et nous continuerons à travailler dur avec le plan mis en place afin de progresser. Nous sommes lancés dans une aventure et nous pouvons ressentir l'excellente dynamique dans l'équipe. Notre approche collective et l'investissement consenti par les actionnaires me rendent optimiste pour que nous puissions à nouveau connaître le succès, mais il faut être réaliste quant à ce qui est réalisable d'une année sur l'autre."

"En sport automobile, tout est question de préparation, d'anticipation, d'être prêt pour différents scénarios. Quand les choses tournent mal, cela nous montre que nous aurions dû être mieux préparés. Dans le même temps, nous utilisons cela comme une motivation pour revenir à l'usine, analyser dans le détail ce qui s'est passé, en apprendre quelque chose et tenter de revenir plus fort."

"Crucial de donner des responsabilités"

Recruté par Zak Brown afin de mettre en place une nouvelle organisation technique chez McLaren l'an passé, Andreas Seidl sait qu'il n'atteindra pas seul les objectifs ambitieux fixés à long terme. Fort de son expérience victorieuse à la tête de Porsche en Endurance, l'Allemand s'appuie sur des cadres auxquels il veut accorder toute la confiance et la liberté d'action nécessaires.

"Le sport automobile est un sport d'équipe", rappelle-t-il. "On ne peut rien faire seul. J'ai un contingent d'excellents éléments qui m'aident, avec James Key comme directeur technique, Piers Thynne comme chef de la production et Andrea Stella comme directeur de la compétition. J'ai entière confiance en eux et en leurs équipes pour tout ce qu'ils font, et ils ont donc mon soutien total. Il est crucial de donner des responsabilités aux gens, de les encourager à prendre des décisions, de leur permettre de prendre des risques et de les soutenir si ça tourne mal, car j'accepte que des erreurs puissent arriver. C'est la seule manière de progresser."

C'est dans ce contexte que se prépare activement la saison à venir, pour laquelle une monoplace gommant les défauts de sa devancière doit sortir des ateliers de Woking. Sur la question, Andreas Seidl se veut confiant. "Je suis très heureux des progrès que j'ai vus à l'usine concernant les préparatifs pour la saison 2020", assure-t-il. "Je pense que nous avons une très bonne compréhension des faiblesses qu'avait la MCL34 en 2019 et c'est génial de voir à quel point toute l'équipe travaille à l'unisson pour progresser. Je suis optimiste pour que nous puissions franchir l'étape suivante, qui est de réduire le déficit chronométrique sur un tour avec les trois écuries de pointe."

"Comme tout le monde, nous voulons faire un bon début de saison. Dans une certaine mesure, la performance de la monoplace en 2020 déterminera le moment où toutes les ressources basculeront vers 2021. C'est un numéro d'équilibriste que nous connaissons chaque année, mais il est plus extrême cette fois en raison du changement de réglementation technique pour 2021. Nous n'allons pas sacrifier 2020, nous voulons à nouveau réaliser une bonne saison car c'est important pour le développement de l'équipe de connaître une progression constante."