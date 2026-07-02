McLaren perd du temps sur Mercedes en ligne droite et veut comprendre pourquoi

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a déclaré que son équipe allait chercher à comprendre pourquoi elle perdait environ "un dixième et demi" sur Mercedes dans les lignes droites uniquement, bien qu'elle dispose du même moteur.

Expliquant où se situe actuellement la MCL40 par rapport à la W17, qui domine le championnat, Stella estime que l'écart entre les deux voitures est d'environ trois à quatre dixièmes par tour, dont "70% dans les virages et 30% dans les lignes droites".

Si le retard dans les virages est relativement facile à expliquer, la McLaren manquant actuellement d'appui aérodynamique par rapport à la Mercedes, l'équipe a plus de mal à cerner l'origine du déficit de performance en ligne droite.

On pourrait facilement supposer que la McLaren produit également plus de traînée et qu'elle est donc incapable d'atteindre la même vitesse, mais l'équipe estime également qu'il pourrait s'agir d'une différence dans la manière dont les deux écuries exploitent le groupe motopropulseur.

C'est un point qu'avait évoqué Stella plus tôt dans l'année, Mercedes disposant d'un avantage certain dans l'optimisation de son propre moteur, même s'il tenait à souligner qu'il était satisfait du dialogue entre McLaren et la division High Performance Powertrains (HPP) de Mercedes.

"En ce qui concerne notre écart par rapport à Mercedes, il s'est toujours situé entre trois et quatre dixièmes ; il se manifeste principalement dans les virages, probablement à 70% dans les virages et à 30% dans les lignes droites", a expliqué Stella en Autriche.

"Dans les virages, la raison est très claire : leur voiture génère davantage d'appui aérodynamique que la nôtre, et c'est un point sur lequel nous travaillons ; nous avons de bons développements qui seront mis en œuvre sur la piste."

"Quant aux 30% observés dans les lignes droites, cela pourrait être lié à une traînée aérodynamique supplémentaire sur notre voiture, mais nous examinons également la manière dont nous exploitons l'unité de puissance, car le déficit de vitesse est assez important."

"Je ne sais pas si vous avez accès aux superpositions GPS, mais je pense que c'est aujourd'hui une source d'informations vraiment intéressante pour observer les caractéristiques des différentes voitures. Vous pourrez constater, par exemple, que nous perdons probablement un dixième et demi, au moins un dixième, dans les lignes droites, et il est certain que nous devons chercher à comprendre pourquoi."

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella a ajouté que la "rétro-ingénierie" du problème s'avérait difficile, en particulier lorsqu'il s'agissait de distinguer les deux causes potentielles pouvant expliquer les performances réduites de la voiture dans les lignes droites.

Alors que HPP aide McLaren à progresser davantage en matière de gestion de l'énergie, Stella a proposé une explication simple pour aider l'équipe à comprendre le problème : réduire la traînée de la MCL40 et voir s'il subsiste un déficit.

"Il en résulte une différence de quelques km/h, mais les causes peuvent être multiples, et c'est un problème classique lorsque l'on procède à une analyse rétrospective de la technologie des concurrents : il est difficile de distinguer clairement ce qui relève de la traînée de ce qui relève du moteur", a-t-il déclaré.

"Je pense que lorsque nous parlions d'exploitation au début de la saison, cela concernait davantage une question de sensibilité au déploiement. Vous savez, le déploiement est très lié au style de pilotage, très sensible à la manière dont vous répartissez l'énergie tout au long du tour."

"De ce point de vue, nous avons bien progressé et notre collaboration avec HPP fonctionne bien. Nous disposons désormais de meilleurs outils grâce au soutien apporté par HPP à leur développement, et notre coopération est plus efficace."

"Je pense que nous avons amélioré notre capacité à exploiter le groupe motopropulseur en termes de déploiement d'énergie électrique. Mais il faut également tenir compte de la puissance du moteur thermique, et comme je l'ai dit, je ne peux pas m'exprimer sur les différences du point de vue moteur, car même en partant du principe que celui-ci est identique, il peut y avoir des différences en termes de traînée."

"Je pense qu'il est juste de reconnaître que Mercedes a moins de traînée que nous ; nos rapports de boîte sont différents, ce qui peut avoir une incidence. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais la seule chose que je sais et la seule chose sur laquelle nous avons le contrôle, c'est que nous devons réduire au minimum toutes les sources de traînée sur la MCL40 - et c'est sur cela que nous nous concentrons, tout en maintenant une collaboration très étroite avec HPP."

Avec Ronald Vording

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