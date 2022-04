McLaren prédit une "décennie faste" pour le business en F1

Charger le lecteur audio

Si cela ne s'est pas reflété sur les audiences TV, le Championnat du monde de Formule 1 a bénéficié en 2021 d'un énorme gain de popularité grâce à Drive to Survive, la série-documentaire de Netflix, et à une lutte pour le titre particulièrement serrée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et il n'y a pas que les fans qui se sont intéressés au championnat puisqu'en marge de la saison 2022, un certain nombre d'équipes ont annoncé de nouveaux partenariats majeurs, notamment avec des entreprises liées à la technologie et aux cryptomonnaies.

Si l'on prend l'exemple de McLaren, l'écurie britannique a encaissé les chèques de plusieurs nouveaux sponsors au cours des dernières années, ce qui laisse Zak Brown rêveur pour l'avenir du championnat. "La Formule 1 est dans une excellente position sur le plan commercial. [Nous avons] plus de Grands Prix que jamais, une demande continue sur la télévision et le numérique. Et avec Netflix, la visibilité globale du championnat est très forte", précise le PDG de McLaren Racing.

"[Il y a] beaucoup d'entreprises partenaires qui arrivent. Nous connaissons beaucoup de succès depuis un certain temps. Nous en sommes à plus de 45 partenaires entre notre voiture et les licences, et plus d'une douzaine nous ont rejoints l'année dernière, dont les plus grandes entreprises du monde. [C'est] formidable de voir d'autres acteurs [de la F1] attirer des organisations mondiales de premier rang. Je pense que nous sommes en très bonne santé. Avec la compétition sur la piste qui est ce qu'elle est et le plafond budgétaire en place, les courses devraient être plus serrées. Je pense que nous sommes en passe de vivre une décennie faste en Formule 1."

Zak Brown, patron de McLaren Racing.

Plus tôt dans l'année, Red Bull a annoncé que l'entreprise américaine de technologie informatique Oracle était devenue son nouveau sponsor-titre après la signature d'un contrat rapportant, selon les estimations, de 100 millions de dollars par an. Par la suite, l'équipe a conclu un autre accord majeur, cette fois-ci avec la plateforme de cryptomonnaie Bybit, pour une somme estimée à 50 M$ par an.

Est-ce que ces chiffres permettent aux autres équipes de mieux négocier avec de potentiels sponsors ? À cette question, Brown répond que cela n'est qu'un avantage pour l'écosystème du championnat : "C'est formidable que de telles grandes marques et grandes entreprises rejoignent [la F1]. Clairement, c'est un investissement très important donc je pense que c'est une belle histoire. Je ne sais pas si les chiffres [de Red Bull] sont justes ou non, mais c'est formidable d'avoir de telles entreprises, la Formule 1 a amené de bons nouveaux partenaires mondiaux et d'autres partenaires commerciaux. Je pense que tout cela est une belle histoire pour nous tous."

Lire aussi : La Formule 1 a doublé ses revenus en 2021