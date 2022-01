McLaren prédit un rythme de développement élevé en 2022

Charger le lecteur audio

Le nouveau Règlement Technique de la F1, qui a été repoussé d'un an en raison de la pandémie de COVID, est enfin entré en vigueur. Cette saison, les monoplaces auront un nouveau look qui pourrait grandement améliorer le spectacle en piste : avec une aérodynamique revue et divers éléments créant des turbulences supprimés, la F1 espère voir un peloton regroupé. Cependant, certains s'attendent à l'exact opposé, du moins dans un premier temps.

James Key partage cet avis. En prédisant un développement important chez les équipes cette année afin de mieux comprendre le nouveau package, le directeur technique de McLaren repousse à 2023 la réduction des écarts de performance sur la grille. En outre, il n'exclut pas la possibilité qu'une équipe domine ses adversaires, comme ce fut le cas lors des grands bouleversements précédents, en 2009 et en 2014.

"Je pense que le rythme de développement sera probablement extrêmement élevé", assure-t-il face à Motorsport.com. "Avec la nature de ces règles, je pense que les performances vont probablement s'équilibrer un peu plus rapidement que ce que nous avons maintenant, tout simplement parce qu'il y a tellement de manières différentes de faire les choses sur la voiture. Il y a toujours une solution différente et nouvelle, et une nouvelle route à prendre."

"Les voitures des autres pourraient changer la donne. Nous devons voir quel est notre niveau par rapport aux autres et identifier nos forces et nos faiblesses face à eux. Nous sommes tous dans le même bateau à cet égard. Je pense que cela causera beaucoup d'avancées dans le développement et les idées au cours de la première moitié de la saison. Et plus tard dans l'année, cela se transformera en pièces sur la voiture."

Lando Norris au volant d'une McLaren MCL35M modifiée pour tester les pneus Pirelli 18 pouces

"Je m'attends à ce que les choses s'équilibrent en 2023 parce que certaines tendances auront été identifiées par les équipes d'ici là. Il est trop tôt pour dire si cela signifiera que les voitures se ressembleront mais je pense que les équipes auront certainement une meilleure idée sur la manière d'aborder leur voiture de 2023 que leur voiture de 2022."

Alors que le nouveau Règlement Technique est plus restrictif que la version précédente, Key estime qu'il y aura toujours de la place pour l'innovation dans le développement des monoplaces, bien que la recherche de gains se soit avérée un processus "plus subtil et plus compliqué" ces dernières années.

"Techniquement, nous avons moins d'outils à notre disposition mais, en règle générale, cela fait germer de nombreuses idées que nous n'aurions jamais envisagées avec les voitures actuelles", ajoute-t-il. "Même si cela est moins efficace, vous avez tendance à chercher des endroits où l'on peut gagner un peu plus de performance, parce qu'autrement, vous avez moins d'outils et plus de restrictions pour jouer avec l'aérodynamique et même la suspension aussi. La suspension interne est très simplifiée par rapport à ce dont nous sommes habitués."

"En fait, vous faites preuve d'innovation dans des moments comme ceux-ci. C'est ce qui s'est passé en 2009, lorsque les aérodynamiciens erraient dans les bureaux en disant que ce n'était plus pareil, et puis ils ont tous réalisé qu'il y avait un tas de choses que l'on pouvait faire, c'était simplement un peu plus subtil et plus compliqué. C'est la même situation avec [les F1] 2022. Je pense que nous verrons des différences, quelques idées de voitures différentes. Il sera intéressant de voir ce que les gens ont fait."

Propos recueillis par Luke Smith