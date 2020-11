McLaren s'est spécialement préparé pour le virage 8 d'Istanbul

C'est à Istanbul qu'aura lieu la prochaine étape du Championnat du monde de Formule 1, pour le retour du Grand Prix de Turquie, qui avait déjà eu lieu de 2005 à 2011 sur le même circuit. L'Istanbul Park représente un certain défi avec son quadruple gauche, connu sous le nom quelque peu insipide de virage 8, qui devrait se passer à fond sans problème mais mettre à l'épreuve la mécanique et les hommes au volant.

McLaren a donc décidé bien avant l'événement de renforcer certaines pièces pour pouvoir rouler sur cette piste particulière sans prendre de risque inconsidéré. Interrogé en marge du Grand Prix du Portugal sur les préparatifs menés pour Istanbul, le directeur d'équipe Andreas Seidl a indiqué : "C'est fait en grande partie via, comme vous vous y attendriez, beaucoup de travail de simulation."

"Nous estimons beaucoup de choses telles que l'énergie des pneus, la performance moteur, la récupération d'énergie, le niveau d'aileron, la nature des réglages que l'on veut étudier, les données historiques, les vibreurs, ce genre de choses. Il y a tout un éventail de choses auxquelles il faut se préparer pour mener les réglages dans la bonne direction et prendre un bon point de départ."

Les données historiques, justement, relèveront de l'anecdote sur ce tracé où McLaren n'a pas couru depuis neuf ans, malgré les succès remportés par l'écurie en 2005 puis en 2010. "Cela donne un point de départ, mais les voitures étaient évidemment si différentes la dernière fois que nous y sommes allés que c'est une nouvelle course pour tout le monde", analysait Seidl en août dernier. "C'est ce que nous aimons, c'est ce que nous attendons avec impatience. Nous aimons ces défis en tant qu'équipe, c'est le même défi pour tout le monde dans le paddock."

McLaren a donc centré sa préparation sur le très exigeant quadruple gauche, où les pilotes encaissent facilement 5 g en latéral pendant plusieurs secondes et où le châssis souffre également. "Il faut aussi s'assurer que sur ces [nouveaux] circuits – et la Turquie en est un bon exemple – on ne dépasse pas le cas de charge pour lequel on conçoit la voiture", insistait Seidl à Portimão.

"Chaque circuit a des cas de charge auxquels il faut adhérer, ce qui est basé sur un calendrier connu. Nous allons sur différents circuits qui peuvent présenter d'autres facteurs. Et en Turquie, nous allons avoir un petit changement. Je donne ça comme exemple – nous avons légèrement modifié certaines pièces, juste à cause des charges là-bas. Il faut prendre beaucoup de choses en considération quand on va sur un nouveau circuit."

Quoi qu'il en soit, c'est l'incertitude qui règnera à Istanbul, comme sur de nombreuses pistes que la Formule 1 a découvertes ou redécouvertes en cette saison 2020. Ainsi, lorsqu'il a été demandé à Seidl, à Imola, à quoi il s'attendait pour ce Grand Prix, il est resté prudent : "C'est si difficile à prédire."

"Nous avons vu cette année qu'avec les petits écarts que nous avons entre les équipes en termes de performance, la plus petite différence dans la température de piste, les caractéristiques du circuit, le niveau d'appui qu'il faut choisir, peut faire un écart d'un ou deux dixièmes. Soudain, au lieu d'être cinquième, on se retrouve à risquer de ne pas passer en Q3. C'est donc vraiment difficile à prédire."

Propos recueillis par Luke Smith et Adam Cooper

Voir aussi :