McLaren dévoile une livrée modifiée pour la MCL35

Mercedes a dévoilé en début de semaine une toute nouvelle livrée. Un changement spectaculaire qui a vu l'écurie allemande remiser au placard son historique couleur argentée pour le noir, symbole de la lutte contre l'injustice raciale, dans le contexte des événements américains suite au meurtre de George Floyd et des mouvements internationaux qui ont pris corps depuis plusieurs semaines. La W11 arbore aussi des messages, avec "End Racism" et également "#WeRaceAsOne", du nom de l'initiative pour la diversité lancée par la Formule 1 elle-même et dont le symbole est un arc-en-ciel.

Ce mercredi, c'est McLaren qui a présenté sa livrée révisée. Les changements sont moins radicaux sur la MCL35 mais tout aussi symboliques avec l'inclusion du fameux arc-en-ciel (ainsi que "End Racism") au niveau du Halo, comme cela avait été montré au moment du lancement de la campagne #WeRaceAsOne, mais également sur l'arrière des pontons avec une version stylisée faisant le lien entre le bleu et le noir.

"Unité. Solidarité. Espoir. Voici la livrée new look de la MCL35, qui intègre l'arc-en-ciel #WeRaceAsOne et va fièrement porter le message 'End Racism'", peut-on lire dans un tweet sur le compte officiel de McLaren.

