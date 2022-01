McLaren annonce une quadruple présentation, F1 en tête

Après Aston Martin et Ferrari, c'est au tour de McLaren d'annoncer la date de présentation de sa F1 2022, logiquement baptisée MCL36 : c'est le 11 février prochain, à 20h, que le voile sera levé sur ce nouveau bolide. Il sera piloté par Lando Norris et Daniel Ricciardo.

La présentation aura lieu au McLaren Technology Centre de Woking (Royaume-Uni) et diffusée en direct, en partenariat avec la chaîne britannique Sky Sports F1, qui détient les droits de la catégorie reine du sport automobile outre-Manche depuis 2011.

Cependant, il ne s'agira pas d'un événément de pré-saison classique : McLaren en profitera pour mettre à l'honneur ses autres programmes en sport auto, plus précisément en IndyCar (McLaren Arrow SP), en Extreme E (McLaren Extreme E) et en eSport (McLaren Shadow).

"Construit sur un héritage de six décennies, McLaren aborde la nouvelle saison avec des ambitions sportives soutenues par une préparation rigoureuse et des investissements stratégiques", déclare Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "En F1, nous allons bientôt dévoiler notre nouvelle voiture, conçue pour refléter les changements significatifs de la réglementation technique. Nous avons fait l'acquisition de l'écurie Arrow McLaren SP en IndyCar et allons également innover dans la technologie électrique grâce à notre tout nouveau programme d'Extreme E. Pour de nombreuses raisons, tout le monde chez McLaren est enthousiasmé par les opportunités qui nous attendent cette année."

"Les deux dernières saisons ont été compliquées pour tout le monde à cause de la pandémie de COVID-19, d'un point de vue non seulement humain mais aussi économique et logistique. Nous nous sommes adaptés pour surmonter les difficultés qui ont affecté tout le monde sur la planète. Mais alors que nous nous préparons pour la saison à venir, nous sommes convaincus que dans les divers championnats où nous concourons, les promoteurs, régulateurs et nos propres partenaires et employés relèveront tous les défis avec courage et soif de victoire."

Le programme des présentations F1

Date Écurie Moteur Modèle Horaire Images 10 février

Aston Martin AMR22 ? 11 février McLaren MCL36 20h 17 février

Ferrari ? ? ?

Mercedes W13 ?

Red Bull RB18 ?

Alpine A522 ?

AlphaTauri AT03 ?

Williams FW44 ?

Alfa Romeo C42 ?

Haas VF-22