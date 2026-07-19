McLaren et la rumeur Verstappen : "Il nous faudrait une troisième voiture"
Face aux rumeurs insistantes sur de possibles liens entre McLaren et Max Verstappen en vue de la saison 2027, le directeur de l'écurie Andrea Stella n'a pas émis de démenti clair et net.
Photo de : Kym Illman / Getty Images
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs - alimentées par des discussions qui ont réellement lieu au GP d'Autriche - évoquent la possibilité d'une arrivée prochaine de Max Verstappen chez McLaren. Il n'existe à ce jour aucune information faisant état d'une volonté du Néerlandais de rejoindre l'écurie britannique, mais le directeur de cette dernière, Andrea Stella, n'a pas sèchement écarté cette possibilité ce samedi à Spa.
Les bruits de couloir ont perdu en intensité avant le GP de Belgique, mais la visite par Raymond Vermeulen - le manager du quadruple champion du monde - et Jos Verstappen de l'hospitalité McLaren ce vendredi n'a pas manqué de continuer à les alimenter, quand bien même elle était en fait liée à l'arrivée dans la structure de management du clan néerlandais du jeune espoir belge Dries van Langendonck.
Cette rumeur se double d'une conséquence qui est de faire d'Oscar Piastri le pilote potentiellement menacé de perdre son baquet s'il fallait faire place à Verstappen, ce que son propre manager, Mark Webber, a pourtant démenti clairement ces derniers jours.
Toutefois, ce samedi, après les qualifications, Stella n'a pas totalement affiché la même attitude face à la presse. Quand il lui a été demandé s'il pouvait "couper court aux rumeurs" en confirmant qu'il n'y avait plus de discussions entre McLaren et Verstappen, le technicien italien n'a pas totalement fermé toutes les portes.
"Eh bien, comme je l'ai déjà dit, nous parlons ici d'un quadruple champion du monde. Ce sera toujours une opportunité fascinante, mais il nous faut d'abord introduire une troisième voiture [en Formule 1]."
"Ce n'est donc pas à moi que vous devez vous adresser. Nous devons adopter une approche politique à un niveau plus élevé, et lorsque nous serons en mesure de le faire, nous envisagerons alors cette option."
Andrea Stella, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Cette déclaration sur le ton de l'humour peut s'interpréter comme une réaffirmation implicite de sa grande confiance dans le duo de pilotes actuel, au point de ne pas envisager de s'en passer même face à l'opportunité Verstappen. Il n'est évidemment pas question de l'introduction en F1 d'une règle autorisant trois voitures par écurie.
Ainsi, comme Verstappen avant lui ces derniers jours, Stella a eu l'opportunité de mettre fin aux rumeurs mais a, en toute conscience, choisi de ne pas le faire.
Pour le pilote Red Bull, cela s'est traduit par un échange repris massivement lors de la conférence de presse, avec Tom Clarkson, le "maître de cérémonie" des conférences officielles de la FIA :
Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, les spéculations sur votre avenir se sont encore multipliées. Avez-vous des informations nouvelles à nous communiquer ?Non.
Et que pensez-vous de ces rumeurs ?
Rien.
Avez-vous une date en tête ?
Non, il n'y a rien à dire... de mon côté.
Un engagement total auprès de Red Bull pour 2027, donc... ?
J'ai dit qu'il n'y avait rien à dire.
Aujourd'hui et comme l'an passé à la même époque, la question de l'avenir de Verstappen reste donc, par la force des choses, ouverte. Il demeure sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 mais dispose d'une clause contractuelle de sortie lui permettant potentiellement de mettre fin à l'accord en fonction de sa position au championnat à la trêve.
S'il n'avait jusqu'ici pas eu l'opportunité de l'activer, au vu du niveau de Red Bull qui lui permettait de figurer dans le top 3 du classement pilotes, ce sera le cas cette saison puisque la troisième place actuellement occupée par Lewis Hamilton est hors de portée d'ici la fin du week-end prochain, au GP de Hongrie.
Avec Benjamin Vinel
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