McLaren : "C'est de loin le meilleur départ depuis des années"

La saison de la confirmation est souvent redoutée, c'est la tâche qui attend McLaren en 2020 après avoir décroché la quatrième place du championnat constructeurs l'an passé. L'écurie de Woking insiste sur le réalisme dont elle doit faire preuve dans ses objectifs à court terme et refuse régulièrement tout emballement, néanmoins la première semaine d'essais hivernaux s'est terminée avec tous les voyants au vert. La mission essentielle de ces trois premiers jours à Barcelone était de privilégier la fiabilité : elle est accomplie, avec 423 tours parcourus et des bases solides posées pour la semaine prochaine.

Lire aussi : Ce qui différencie les McLaren 2020 et 2019

"Pour être franc, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment heureux de la façon dont ça s'est passé jusqu'à présent, pour différentes raisons", lâche un Andreas Seidl habituellement peu prompt à ce genre de discours. "Avant tout, si l'on prend le nombre de tours et la fiabilité que nous avons affichée jusqu'à maintenant, c'est de loin le meilleur départ depuis des années pour McLaren en essais hivernaux. C'est tout simplement une grande récompense et un signe pour toute l'équipe que le travail acharné que nous avons fourni le mois dernier pour franchir ce cap est payant. Je suis donc très heureux de ça. Concernant le programme et les points de test, je suis également très satisfait que nous ayons déjà pu cocher de nombreuses cases sur notre liste. Sans problème de fiabilité, nous pouvons passer en revue le plan de roulage chaque jour, tel que prévu."

De nouvelles pièces "continuellement"

Pour McLaren, il n'était pas question de chercher le chronomètre cette semaine, en témoigne la 12e place à laquelle figure le meilleur temps réalisé par Carlos Sainz sur les trois jours. "Nous nous concentrons sur nous-mêmes, pas sur les chronos", insiste Andreas Seidl. "Nous apportons aussi continuellement des pièces sur la voiture, avec des livraisons tardives en provenance de l'usine. C'est génial de voir la dynamique que nous avons. Comme vous l'avez vu, nous avons par exemple testé un nouvel aileron avant le [vendredi] matin. Jusqu'à présent, la voiture se comporte comme nous l'attendions. C'est formidable de voir cette corrélation. Je suis très satisfait."

Dès la semaine prochaine, grâce à ces bases solides, McLaren introduira encore de nouvelles évolutions sur la MCL35 afin de préparer du mieux possible le premier Grand Prix de la saison. "Nous avons un programme qui prévoit d'apporter continuellement des pièces au circuit, y compris la semaine prochaine afin de trouver davantage de performance sur la voiture avant d'aller à Melbourne", insiste le directeur de l'écurie britannique. "Concernant la performance, il est encore tôt. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons jusqu'à présent. Comme je l'ai dit auparavant, la voiture fonctionne comme prévu, donc nous n'avons pas de points d'interrogation à ce sujet."

Vidéo sur le même sujet