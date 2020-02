McLaren : "Il est important de pas se reposer sur ses lauriers"

Après une saison 2019 prometteuse, McLaren a présenté ce jeudi la MCL35, qui va avoir la lourde tâche de confirmer l'écurie dans sa position de quatrième constructeur du plateau lors d'une saison de grande stabilité réglementaire, tout en essayant de la faire progresser et de la rapprocher de l'intouchable top 3. Outre la livrée qui, si elle garde les mêmes couleurs de base, a été sensiblement modifiée, la nouvelle monoplace de Woking semble avoir également changé sur le plan technique, reprenant les grandes lignes de la MCL34 tout en les faisant évoluer.

Ce travail, mené sous l'impulsion d'Andreas Seidl et sous la supervision technique de James Key, s'inscrit dans la volonté de McLaren nee poursuivre une évolution réaliste mais ambitieuse, comme le rappelle l'Allemand. "Tout d'abord, c'est superbe de faire partie de McLaren et je souhaite remercier chaque membre de l'équipe ces 12 derniers mois pour amener ce bébé sur scène aujourd'hui. Je suis très heureux de mon équipe de management avec James Key, Andrea Stella... On a un plan très clair sur la manière d'aborder le futur et il est important de continuer à progresser."

"Je pense qu'il est important de ne pas s'emballer après l'an dernier. C'est un reset pour toutes les équipes de la pitlane ; tout le monde a les mêmes ambitions et travaille aussi dur. Il est important de nous concentrer sur nous-mêmes. Je suis heureux de ce que j'ai vu du développement de l'auto pendant l'hiver. On peut être optimistes, mais il faut aussi être réalistes en arrivant dans cette nouvelle année."

Comme toutes les autres structures du paddock, McLaren se frottera à une nouvelle limitation du nombre de jours de tests hivernaux, ceux-ci ayant cette année été réduits à six contre huit les saisons précédentes. "J'ai hâte d'aller en piste. Nous avons plus de restrictions de tests, il est important avec six jours de cumuler du kilométrage. Les pilotes ont fait un travail sensationnel avec les ingénieurs, leur présence à l'usine a été impressionnante pendant l'hiver."

"Aujourd'hui est une nouvelle étape de notre aventure", ajoute-t-il enfin. "Il est important de ne pas se reposer sur ses lauriers, la saison sera difficile. Rien n'est facile en Formule 1 et la compétition en tête du peloton sera intense. Nous avons six jours d'essais pour préparer le début de la nouvelle saison et Carlos, Lando et toute l'équipe ici au McLaren Technology Centre et sur la piste sont prêts. Nous sommes repartis."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.