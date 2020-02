McLaren devait se séparer de Honda pour voir ses propres erreurs

Après un retour annoncé en grande pompe et en surfant sur la nostalgie liée aux succès historiques des années 1980-1990, les trois années de collaboration entre McLaren et Honda entre 2015 et 2017 ont rapidement tourné au fiasco. L'équipe de Woking a choisi de mettre fin à cette alliance, qui portait sur du long terme, pour se tourner en matière de fourniture de moteurs vers Renault à partir de 2018.

Honda, de son côté, est entré dans le giron Red Bull, par le biais tout d'abord d'une année d'évaluation avec Toro Rosso puis en équipant l'an passé l'écurie mère qui constitue, de fait, une structure d'usine. Si McLaren a connu du mieux en 2019, au point de terminer quatrième du classement constructeurs et de signer son premier podium depuis 2014, Red Bull et Honda ont remporté trois succès ensemble et mené Max Verstappen à la troisième place du classement pilotes, à la faveur, entre autres, d'importants progrès côté unité de puissance, aussi bien en puissance qu'en fiabilité.

Une situation qui pourrait frustrer McLaren mais qui lui était nécessaire, qu'importe les résultats obtenus par Honda, selon Ross Brawn. Pour le manager sportif de la Formule 1, en effet, ce divorce a permis à l'équipe de se remettre en cause, en regardant ses propres problèmes en face. "Ils ont des gens sensés maintenant, et il leur a fallu du temps pour le reconnaître. Les gens disent qu'ils ont fait une grosse erreur en se débarrassant de Honda. Mais, je pense que, curieusement, ils ont presque eu besoin de le faire pour comprendre ce qu'ils devaient faire avec l'équipe."

"Ils blâmaient Honda tout le temps et je pense qu'ils reconnaîtraient aujourd'hui que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la seule raison. Et en se séparant de Honda et en trouvant une référence, ils ont compris qu'ils devaient faire quelque chose. Je ne sais pas comment ils seraient arrivés à cette conclusion à moins de monter un moteur que d'autres utilisaient et avec lequel ça se passait bien. En faisant cela, ils ont alors compris qu'ils avaient des problèmes plus importants que le moteur uniquement et qu'ils devaient faire des changements. Et je pense qu'ils ont fait des changements très sensés."