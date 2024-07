Ce trou sur la McLaren qui suscite les doutes de Red Bull

Alors que le Grand Prix de Hongrie 2024 se tient ce week-end, McLaren est au centre de discussions techniques au sujet d'une astuce qui semble lui avoir permis d'améliorer la gestion de la température des pneus.

En effet, comme l'a révélé la publication allemande Auto Motor und Sport, le design des tambours de frein arrière de la MCL38 a suscité des interrogations du côté de Red Bull, qui a semble-t-il posé quelques questions sur le sujet à la FIA. Plus précisément, ces questionnements portent sur un petit trou qui a été repéré sur les tambours (photo ci-dessus) qui enveloppent les freins arrière. La théorie de la concurrence est que cette ouverture permet à McLaren d'accélérer le flux d'air entre le tambour et la jante, ce qui permettrait donc d'éviter que les températures montent à un niveau extrême.

Ce type d'innovation n'est pas une nouveauté pour les écuries qui cherchent depuis longtemps à s'assurer de la meilleure gestion possible des températures au niveau des freins, afin qu'elles ne contribuent pas à une surchauffe des pneus qui serait catastrophique pour les performances des monoplaces.

Les écuries utilisent deux "enveloppes" (nommés tambours) pour tenter d'isoler les pneus de la chaleur générée par les freins. Ainsi, une première cloche en carbone isole l'étrier et le disque de frein, avec des conduits spécifiques qui extraient la chaleur vers une sortie située à l'arrière des écopes. Le second tambour agit comme une zone de tampon, laissant une cavité entre lui et la jante où il est possible de canaliser l'air frais afin de refroidir l'ensemble.

Faire un trou dans ce tambour permettrait donc d'envoyer l'air qui passe dans cette cavité vers la jante, ce qui améliorerait le refroidissement des pneus. Le problème, toutefois, c'est que de telles ouvertures ne sont pas autorisées par le règlement, qui dispose que le tambour doit être une surface "continue".

L'article 3.13.2 du Règlement Technique de la F1 indique : "Pour chaque tambour, un joint aérodynamique circonférentiel, continu (sur un arc de 360°) et uniforme doit être installé à l'extérieur des deux volumes annotés, afin d'empêcher tout transfert de flux aérodynamique ou thermique significatif entre le tambour et l'essieu."

Il est cependant suggéré que cette ouverture pourrait être utilisée par McLaren comme un moyen d'accéder à des capteurs utilisés pour suivre en temps réel la température du tambour et de la jante en essais libres. Or, la réglementation permet aux écuries d'ajouter des dispositifs de ce genre (à l'image des grilles de capteurs aérodynamiques que l'on voit parfois), même s'il faut ensuite que les voitures soient totalement conformes au règlement une fois le parc fermé en vigueur au début des qualifications.

En théorie, ce trou serait donc toléré en essais libres mais devrait être couvert en qualifications. Il apparaît que Red Bull estime que ce n'était pas le cas lors des courses précédentes et aurait contacté la FIA pour clarification.

Des sources proches du dossier ont indiqué que la fédération s'étant penchée sur le sujet et, en dépit d'une inquiétude limitée pour ce qu'elle jugerait comme quelque chose de dérisoire, elle aurait simplement rappelé à McLaren la nécessité que l'ouverture soit bien recouverte une fois sous parc fermé.

Comme le montrent nos photos exclusives, ce changement a été repéré lors du GP d'Autriche quand McLaren a utilisé des configurations différentes entre le sprint et la course. Lors du sprint, les ouvertures n'étaient pas recouvertes alors que lors de la course du dimanche, un adhésif les bouchait bien.

Tambour de freins de la McLaren MCL38 McLaren MCL38 Photo de: Giorgio Piola

Ce changement a été permis par la réouverture du parc fermé en cours de week-end, entre le sprint et les qualifications. L'impact sur les performances a été difficilement lisible en Autriche, où Lando Norris a joué la victoire face à Max Verstappen jusque dans les derniers tours lors de la course longue, mais également en Grande-Bretagne où la météo était variable.

Désormais, toutefois, cette problématique est publique et il sera intéressant de voir ses développements en Hongrie, où des températures très élevées sont attendues.

Avec Jonathan Noble