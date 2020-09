McLaren va vendre son usine et en devenir locataire

Andreas Seidl a confirmé ce vendredi une information dévoilée auparavant par Sky News, selon laquelle le McLaren Technology Centre de Woking sera vendu avant que l'écurie n'en devienne locataire. L'opération vise à conforter un peu plus les finances de McLaren, qui a connu une période difficile, mais le dirigeant de l'écurie assure qu'il s'agit d'un processus envisagé depuis de longs mois et qui n'aura pas de répercussions sur les opérations F1.

Au printemps dernier, en pleine crise du coronavirus, McLaren a déjà dû réagir sur le plan économique et recourir à un prêt de 161 millions d'euros auprès de la banque nationale de Bahreïn. Avec l'opération qui se profile au niveau de l'usine, ce sont 215 millions d'euros qu'espère injecter McLaren pour renflouer les caisses. "Cela fait simplement partie de la stratégie de refinancement qui a été annoncée plus tôt cette année par le groupe McLaren", précise Andreas Seidl, interrogé par Motorsport.com. "Cela n'affecte pas notre quotidien du côté de la F1. Et c'est vraiment tout de mon côté."

Par le biais d'un communiqué, le McLaren Group a confirmé que l'opération de vente puis de location de l'usine de Woking était envisagée depuis plusieurs mois. Le but est de restructurer la dette de l'entreprise et de poursuivre la mise en place d'une stratégie assurant sa viabilité économique.

Le McLaren Technology Centre est l'une des usines les plus emblématiques de la F1. Le lieu a vu le jour sous la houlette de Ron Dennis, lorsque celui-ci était patron de l'écurie britannique. Les bâtiments ont été construits à partir de 1999 sur un site de 500 000 m² et ont fait l'objet de plusieurs phases de travaux, dont la toute dernière s'était achevée en 2011.

Propos recueillis par Jonathan Noble