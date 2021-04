McLaren vend son usine F1 pour près de 200 millions d'euros

Après des mois de négociations visant à vendre les installations de 78'000 mètres carrés, un accord a été annoncé ce mardi pour le rachat de l'usine par la société américaine Global Net Lease (GNL). La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de cette année et comprendra un bail de 20 ans pour McLaren.

James Nelson, PDG de GNL, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer que cette installation de classe mondiale fera partie du portefeuille de GNL. Les bâtiments ultramodernes du siège du groupe McLaren ont remporté de nombreux prix, ont été conçus par l'architecte de renom Norman Foster et sont le type de propriétés stratégiques à location nette qui composent le portefeuille de GNL."

L'entreprise McLaren a été confrontée à de graves problèmes de trésorerie l'année dernière et, alors qu'elle cherchait des moyens d'améliorer ses finances, elle a estimé qu'il n'y avait aucun avantage à avoir des liquidités "bloquées" au niveau de ses installations. Elle a donc opté pour un accord de cession-bail afin d'obtenir un coup de pouce financier immédiat, puisqu'il lui permet de capitaliser sur les vastes installations de Woking et de réinvestir cet argent dans l'entreprise.

S'exprimant l'an passé, Zak Brown, le PDG de McLaren, avait expliqué : "Pourquoi avoir tout cet argent immobilisé dans l'immobilier ? Nous ne sommes pas une société immobilière. Nous sommes une équipe de course et une entreprise automobile. Et c'est le début de l'assainissement du bilan [de McLaren]."

"Je crois que la majorité des entreprises dans ce monde ne sont en fait pas réellement propriétaires des lieux qu'elles occupent. Ce bâtiment bloque beaucoup de liquidités, et ce n'est pas une manière très productive d'utiliser nos fonds alors que nous cherchons à investir dans nos affaires. Donc nous le vendrons à quelqu'un puis nous mettrons en place une location très longue durée. Nous utiliserons cet argent pour nous aider à faire croître nos affaires. C'est un exercice de restructuration financière assez classique."

Depuis les premiers efforts pour vendre l'usine, la situation financière de McLaren s'est améliorée. L'année dernière, l'équipe a obtenu un prêt de 150 millions de livres auprès de la Banque nationale de Bahreïn et a attiré de nouveaux investisseurs américains, MSP Sports Capital, qui ont acheté une part minoritaire significative de l'équipe pour 185 millions de livres.