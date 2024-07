Derrière les McLaren, Verstappen ne veut pas "donner de faux espoirs"

Lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie, Lando Norris a signé la troisième pole position de sa carrière en Formule 1. Le pilote McLaren s'élancera donc de la première place sur la grille avec, à ses côtés, son coéquipier Oscar Piastri. Max Verstappen, auteur du troisième temps en Q3, se retrouve en embuscade derrière les deux monoplaces oranges.

Victorieux en 2023 avec 33 secondes d'avance sur Norris, le triple Champion du monde n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir comment Red Bull pourrait renverser McLaren lors de la course de ce dimanche.

"Je ne sais pas pour le moment", a déclaré Verstappen avant de rire lors de la conférence de presse post-qualification lorsqu'on lui a demandé d'y réfléchir. "Mais que puis-je faire ? Nous allons faire de notre mieux, essayer d'avoir un bon équilibre avec la voiture. Et voir si je peux les suivre... Mais je ne sais pas."

"Je veux dire, mes longs runs [en essais] ont été corrects, mais rien de fantastique ou de spécial. Je pense qu'il vaut mieux être réaliste que de rester assis ici et de donner de faux espoirs, mais nous verrons demain."

Verstappen a reçu la mise à jour la plus importante de la saison jusqu'à présent sur sa Red Bull à Budapest. Cependant, il n'a pas été en mesure d'exploiter les nouvelles pièces conçues pour booster la RB20 sur ces pistes à fort appui. Il est donc passé à côté d'une deuxième pole sur les six dernières manches de la saison. Le Néerlandais estime que ces pièces "fonctionnent", mais il reste frustré de ne pas avoir pu battre les deux McLaren, même avec sa voiture améliorée.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo par : Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nous ne sommes toujours pas premiers, n'est-ce pas ?", a-t-il ajouté. "Nous avons donc besoin de plus. C'est aussi simple que cela. Je pense qu'en regardant mes qualifications, j'étais très content de mes tours, mais sur le plan de l'équilibre, tout est vraiment à la limite. Je pousse aussi fort que je peux, et puis bien sûr, vous avez des petites frayeurs ici et là."

Alors qu'il continuait à expliquer son ressenti après les qualifications, Verstappen a révélé : "J'attaque probablement plus fort que l'année dernière, ces superbes temps n'arrivent plus. Alors je suppose que cela signifie simplement que nous sommes un peu plus lents et que nous avons du travail à faire. C'est aussi simple que cela."

Verstappen a tapé son volant par frustration lorsqu'il a échoué à battre les McLaren lors de son deuxième run en Q3 et a rétorqué plus tard : "Je n'ai pas le droit d'être frustré ?" lorsque Motorsport.com lui a demandé comment il se sentait à ce moment-là.

Contrairement aux deux pilotes McLaren, le Néerlandais n'a pas pris part aux deux dernières minutes de la Q3 après l'accident de Yuki Tsunoda. Le pilote Red Bull a expliqué cela par le fait qu'il "ne voulait plus piloter" car il ne restait plus que des pneus usés et donc qu'il n'allait "jamais progresser".