McLaren : Verstappen reste "le favori" pour gagner en Belgique

À la veille des premiers essais au Grand Prix de Belgique, une question restait en suspens : Red Bull allait-elle faire le choix de remplacer le moteur de Max Verstappen et prendre une pénalité ? Ou garder l'unité de puissance actuelle et tenter de retrouver la victoire avant de partir en vacances ?

Avant la première séance d'essais libres du week-end, l'écurie autrichienne a décidé d'installer un cinquième moteur dans la monoplace du Néerlandais. Ce dernier a donc reçu une pénalité de dix places et s'élancera de la 11e position sur le grille de départ après avoir signé le meilleur temps des qualifications.

Red Bull est habitué à ce scénario puisque en 2022 et 2023, l'écurie autrichienne avait déjà décidé de changer des pièces sur la monoplace de Verstappen. Le triple Champion du monde avait tout de même réussi à s'imposer lors de ces deux manches en partant de la 14e et la sixième place, mais dans une période où la Red Bull était ultra dominante. Cette saison, la situation est différente.

Actuellement, même si Red Bull et Verstappen dominent les championnats des pilotes et des constructeurs grâce à leur nombreuses victoires en début de saison, McLaren se montre désormais comme l'équipe à battre. Cependant, les monoplaces de l'écurie autrichienne et le Néerlandais sont très rapides depuis le début du week-end, Pérez s'invitant même dans la partie, et restent un danger selon le directeur de l'équipe britannique, Andrea Stella.

"Max est définitivement une menace. Je pense qu'il a été exceptionnellement rapide sur le sec et a été très rapide sur le mouillé. Nous savions que sur ce type de circuit, Red Bull avait des chances d'avoir un avantage sur nous. Je pense que cela a été prouvé aujourd'hui sur le mouillé et, dans une certaine mesure, même hier sur le sec. Il reste donc le favori pour la victoire, même s'il part en dehors des dix premiers."

Lando Norris Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen a dominé la première séance d'essais libres avant d'être rejoint pas les deux McLaren lors de la deuxième heure d'essais, signant un doublé à l'avantage de Lando Norris. Mais selon le pilote britannique, la RB20 n'avait pas dévoilé toutes ses capacités, estimant que Verstappen allait se montrer encore plus rapide ce dimanche.

"Il a clairement été le plus rapide tout le week-end", a ajouté Norris. "Même en EL2, ils n'ont tout simplement pas augmenté le moteur et nous l'avons fait. Alors que nous n'avions que deux dixièmes d'avance, ils en avaient beaucoup plus dans leur sac. Mais à 100%, il va arriver rapidement et je suis sûr qu'il sera une menace pour nous à un moment ou à un autre."

Même si McLaren estime que Red Bull sera plus rapide en course, la dégradation des pneus pourrait être un atout décisif pour les monoplaces orange. En effet, le rythme de Red Bull lors des longs relais en essais libres vendredi montre que l'équipe basée à Milton Keynes souffrait d'une dégradation excessive de ses pneus sur la boucle partiellement resurfacée de Spa-Francorchamps, un domaine dans lequel McLaren s'est montrée très performante.

"Nous semblons être en mesure de garder la dégradation, très élevée pour tout le monde, relativement plus sous contrôle", a expliqué Stella. "Mais nous verrons [en course] si nous sommes capables de faire la même chose. Nous avons une stratégie pneumatique qui nous satisfait, avec deux pneus durs. J'espère que nous aurons un avantage de temps au départ, ce qui signifie que même si Max a réussi à se frayer un chemin dans le peloton, nous serons assez loin devant."

Alors que McLaren se méfie de la remontée de Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri, quatrième et cinquième sur la grille, devront jouer avec une deuxième Red Bull, celle de Sergio Pérez, qui s'élancera de la deuxième position, derrière le poleman Charles Leclerc. Lewis Hamilton sera également de la partie, à la troisième position.

"Je sais que Checo [Pérez] aura potentiellement un état d'esprit un peu plus défensif que les autres, mais Charles se bat aussi pour la victoire depuis la pole, donc il va vraiment se battre", a souligné Norris. "Même chose pour Hamilton, il sera toujours agressif et défensif quand il le faudra. Nous devons faire en sorte que les pneus durent plus que lui. Mais le rythme de vendredi nous donne une bonne dose de confiance et nous espérons pouvoir les passer à un moment ou à un autre."

Avec Filip Cleeren