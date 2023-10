McLaren : La vitesse de Piastri est "l'inconfort dont a besoin" Norris

Pour sa première saison dans l'élite, Oscar Piastri dépasse probablement toutes les attentes. Après une période d'adaptation difficile au moment d'une monoplace rétive, l'énorme gain de performance de la McLaren MCL60 à l'été a permis au rookie de se mettre en valeur. Depuis qu'il dispose de ces évolutions majeures, Piastri a marqué 78 points en huit Grands Prix, se plaçant au quatrième rang de la hiérarchie mondiale sur cette période quand son coéquipier Lando Norris est deuxième avec 112 unités. Et depuis la trêve estivale, le jeune Australien a pris l'avantage dans l'exercice des qualifications.

Piastri a particulièrement impressionné au Grand Prix du Qatar, où il a remporté le sprint depuis la pole position avant de prendre la deuxième place le lendemain. De là à ce que Norris, frustré par sa prestation à Losail, se sente menacé ? Selon le directeur d'équipe Andrea Stella, cela va plutôt servir à catalyser ses performances.

"Lando lui-même sait qu'Oscar est un talent unique ; on ne voit pas ce genre de talent en Formule 1 tous les jours", indique Stella. "Il est donc une référence absolue, même s'il est débutant, et Lando a parfois conscience qu'[Oscar] met la barre très haut. Mais si l'on est un champion comme Lando, il faut le prendre de manière positive, car [Oscar] lui apporte énormément d'informations pour continuer à progresser."

Oscar Piastri, Andrea Stella et Lando Norris après le double podium McLaren au Grand Prix du Japon

"Il n'y a aucun Champion au monde, quel que soit le sport, qui gagne tout ; aucun pilote qui soit plus rapide dans tous les virages, à chaque tour, à chaque séance. À mon avis, Lando voit ça comme un petit inconfort, mais c'est l'inconfort dont on a besoin pour devenir le meilleur, d'une certaine manière."

Ainsi Stella est-il convaincu que Norris trouvera rapidement l'équilibre mental dont il a besoin vis-à-vis de ce nouveau rapport de force : "Lando est quelqu'un d'extrêmement honnête, et je pense qu'il perpétue cette honnêteté dans toutes ses relations, y compris celle qu'il a avec lui-même. Je pense qu'il veut s'assurer que s'il se trompe, il est honnête : il ne veut pas paraître arrogant, il ne veut pas avoir l'air de ne pas reconnaître qu'il aurait pu faire mieux."

"Mais en même temps, comme je l'ai dit précédemment sur les champions, il faut trouver le bon équilibre. Et il faut trouver la bonne dynamique, en matière de communication avec le monde et en matière de communication avec soi-même, afin de se mettre en position d'être performant aujourd'hui et de continuer à progresser tous les jours."

"Vu comme il a été sévère avec lui-même, surtout après les qualifications [à Losail], nous allons analyser ça avec beaucoup de franchise. Et au fil du temps, il va se calibrer pour établir dans quelle mesure il doit être dur avec lui-même : quel est l'objectif ? Être plus rapide dans chaque virage, à chaque tour, à chaque séance, ou simplement être le meilleur, ce qui n'implique pas tout le reste ? Alors je pense que Lando a encore du chemin à parcourir, tout comme Oscar et chaque personne au sein de l'équipe", conclut l'Italien.

Propos recueillis par Jonathan Noble