McLaren, Williams, F1 Academy : trois emplois de rêve et comment y accéder

Il est rare que des postes se libèrent dans le domaine de la communication, et plus largement, du digital, au sein des équipes F1. Ce rôle proposé par Williams Racing a donc de quoi séduire les grands adeptes des nouveaux canaux de communication, sur lesquels les teams comptent de plus en plus pour générer un engagement direct avec leurs fans à travers le monde.

Le Groupe Williams est basé dans un complexe de plusieurs hectares situé à Grove, dans l'Oxfordshire (Angleterre) et c'est de là-bas qu'est proposé le rôle décrit ici. On notera que si l'attrait d'un emploi au sein de l'équipe digitale de l'une des équipes les plus emblématiques de l'Histoire de la F1 ne suffisait pas en lui-même, l'annonce précise que les salariés disposent d'un restaurant subventionné sur le site, d'une salle de sport ouverte H24 ainsi que de l'accès à des cours de yoga et pilates gratuits. Williams met également en avant de grands espaces verts pour se détendre pendant les pauses.

La F1 Academy est encore dans sa phase d'enracinement et son développement progressif se poursuit. La mise en place commerciale de ce nouveau produit de Liberty Media - un championnat 100% féminin destiné à promouvoir les femmes pilotes sur certains des circuits visités par la F1 en week-end de GP - est en cours et le groupe recherche un responsable marketing, travaillant sous la direction du responsable principal marketing. Alors que les fondations du championnat se mettent en place, ce rôle est particulièrement intéressant en ce sens que le candidat choisi pourra potentiellement lui-même grandement évoluer avec le championnat.

Point de contact-clé, il sera responsable des relations avec les partenaires de la discipline, sera en gestion de projets, comme par exemple la délivrance de tous les outils nécessaires à la venue des membres liés aux activités commerciales et de sponsoring sur les circuits, ainsi que de la production et validation de contenu promotionnel. Pour ce poste, la F1 Academy recherche une personne d'expérience, idéalement dans le domaine du marketing sportif.

McLaren se targue de prendre la direction d'une structure de course compétitive dans toutes les formes de sports mécaniques dans lesquelles la marque est engagée, à commencer par la Formule 1. Le team évolue également en IndyCar, en Formule E, en Extreme E et dans le monde de l'eSport.

Le département Software & Data Science est responsable de l'analyse, de la conception et de la livraison d'outils logiciels sur mesure qui contribuent à améliorer les performances des voitures de Formule 1 en particulier.

McLaren recherche ainsi un ingénieur logiciel associé senior, impliqué dans toutes les étapes du cycle de vie du développement, de l'analyse initiale au déploiement, à la surveillance et au support des outils software. Comme l'on peut s'en douter, le poste requiert des connaissances très poussées dans un panel d'outils spectaculaire, listé dans l'annonce consultable en cliquant sur l'intitulé !

