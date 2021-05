Malgré son "meilleur vendredi", Mercedes se méfie de Red Bull

"C'était bien. Je pense que c'était notre meilleur vendredi jusqu'à présent, très encourageant, donc. Nous avons 24 heures pour tout foutre en l'air." Au micro de Sky Sports F1, Toto Wolff était d'humeur espiègle, mais le fond de sa pensée était clair : Mercedes a connu une journée prometteuse à Barcelone.

Certes, l'écart était faible entre Valtteri Bottas et Max Verstappen lors des Essais Libres 1 de ce Grand Prix d'Espagne, certes, Verstappen n'a pas signé de chrono compétitif en tendres en EL2 à cause d'une faute de pilotage dans sa tentative. Il n'empêche qu'au terme de la journée, ce sont plus de six dixièmes qui séparent les Flèches d'Argent des Red Bull – y compris celle de Sergio Pérez qui, a priori, n'a pas eu de problème particulier.

"Le week-end a bien commencé", commente Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps cet après-midi. "La piste est géniale et l'équilibre est similaire à ce que nous avions lors de la dernière course. Ça a l'air serré mais nous semblions avoir un bon rythme aujourd'hui."

La W12 était-elle performante dès ses premiers tours de roue ce vendredi ? "Oh non, non, il nous faut travailler là-dessus", tempère le septuple Champion du monde. "Ça ne vient jamais facilement, et je doute que ça soit jamais le cas avec cette voiture. Mais nous comprenons la voiture, nous savons dans quelle direction aller au niveau de l'équilibre. Et nous avons fait des modifications en cours de route, je ne sais pas si ça s'est forcément amélioré pour [les EL2], mais nous avons trouvé des choses. Une fois que nous pourrons analyser ces deux séances, j'espère que nous aurons de meilleurs réglages pour demain."

Même en l'absence de Red Bull aux avant-postes, Mercedes n'est pas loin devant la concurrence : Ferrari et Alpine étaient à moins de trois dixièmes au terme de cette journée, avec AlphaTauri à quatre dixièmes à peine. "Je me concentre sur mon travail, nous nous concentrons sur le nôtre. C'est incroyable de voir les progrès réalisés par Ferrari, McLaren et même Alpine. C'est fantastique de les voir si compétitifs, cela nous met la pression également, pas qu'à [Red Bull]", ajoute Hamilton. Bottas confirme : "Ça a l'air serré, je pense que la Ferrari était très bonne aujourd'hui. Bref, on ne sait jamais. Mais je pense que nous devrions continuer de nous concentrer sur nos performances, essayer de tirer le maximum du package. Espérons pouvoir être devant."

Mercedes va effectivement travailler d'arrache-pied pour maintenir un avantage… qui n'en est peut-être pas un, Red Bull n'ayant a priori pas pu montrer l'étendue de son potentiel. "Le trafic était difficile aujourd'hui, le tour est court et il semble que Red Bull ait peut-être été affecté davantage que nous par ce facteur", analyse Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste. "Nous allons donc travailler en partant du principe qu'ils sont très proches au niveau du rythme et que nous devons trouver tout ce que nous pouvons ce soir."