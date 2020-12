Meilleurs tours 2020 : qui a inscrit le plus de points ?

Avec un calendrier réduit et composé de cinq tracés inédit, les monoplaces 2020 ont tout de même fait tomber cinq records du tour. Quatre de ces records appartenaient aux monoplaces des deux saisons précédentes (Red Bull Ring, Hungaroring, Silverstone et Espagne). Le dernier était celui du Nürburgring, qui n'avait plus été utilisé par la F1 depuis 2013 et dont le record datait de 2004.

Au rang des records des années 2000 qui tiennent encore, figurent ceux établis sur des circuits de vitesse : Monza bien entendu (même si le record de la pole est à nouveau tombé) et Bahreïn dans sa version "Grand Prix". Le record de Turquie établi en 2005 a tenu, mais avec l'aide de la pluie (et de la surface).

Les meilleurs tours en course en 2020

Grand Prix Pilote Écurie Temps 2020 Tour Pneus chaussés au début du tour Record

précédent/actuel Vainqueur Autriche L. Norris 1'07''475 71/71 51 1'06"957 (2018) Non Styrie C. Sainz 1'05"619 68/71 66 1'06"957 (2018) Non Hongrie L. Hamilton 1'16"627 70/70 66 1'17"103 (2019) Oui GBR M. Verstappen 1'27"097 52/52 50 1'27"369 (2019) Non 70e Anniv L. Hamilton 1'28"451 43/52 41 1'27"097 (2020) Non Espagne V. Bottas 1'18"183 66/66 64 1'18"441 (2018) Non Belgique D. Ricciardo 1'47"483 44/44 11 1'46"286 (2018) Non Italie L. Hamilton 1'22"746 34/53 26 1'21"046 (2004) Non Toscane L. Hamilton 1'18"833 58/59 45 - Oui Russie V. Bottas 1'37"030 51/53 26 1'35"761 (2019) Oui Eifel M. Verstappen 1'28"139 60/60 45 1'29"468 (2004) Non Portugal L. Hamilton 1'18"750 63/66 40 - Oui E-Romagne L. Hamilton 1'15"484 63/63 52 - Oui Turquie L. Norris 1'36"806 58/58 52 1'24"770 (2005) Non Bahreïn M. Verstappen 1'32"014 48/57 46 1'30"252 (2004) Non Sakhir G. Russell 55"404

80/87 78 - Non Abu Dhabi D. Ricciardo 1'40"926

55/55 39 1'39"283 (2019) Non

Les points gagnés

L'attribution d'un point pour le meilleur tour à tout pilote finissant dans le top 10 n'a pas eu un impact immense sur le championnat. Malgré tout, il faut signaler que si Carlos Sainz n'avait pas récolté un point de cette façon, il n'aurait pas fini à égalité avec Alex Albon et n'aurait donc pas été classé sixième, devant le Thaïlandais (grâce à sa deuxième place de Monza comme meilleur résultat).

Pilote Écurie Points gagnés grâce aux MT L. Hamilton Mercedes 6 M. Verstappen Red Bull 3 L. Norris McLaren 2 V. Bottas Mercedes 2 D. Ricciardo Renault 2 C. Sainz McLaren 1 G. Russell Mercedes 1

Classement des vitesses moyennes des meilleurs tours en course en 2020

Toujours intéressant, ce classement permet de se rendre compte que malgré les conditions très difficiles de roulage, le meilleur tour du GP de Turquie a tout de même été plus rapide en vitesse moyenne que celui du GP d'Abu Dhabi pourtant couru sur une piste parfaitement praticable et sèche.