Mekies : Attendre pour rejoindre AlphaTauri, un mal pour un bien

Le 1er janvier, Laurent Mekies prendra ses fonctions de directeur d'équipe à la Scuderia AlphaTauri. Ce sera un retour aux sources pour celui qui avait gravi les échelons à Faenza de 2003 à 2014 lorsque l'écurie s'appelait Minardi puis Toro Rosso : ingénieur de course, ingénieur en chef puis directeur performance.

Après un passage à la FIA en tant que directeur sécurité puis directeur de course adjoint pour la Formule 1, Mekies avait rejoint Ferrari comme directeur sportif. L'emblématique patron d'AlphaTauri, Franz Tost, prend toutefois sa retraite en cette fin d'année, remplacée par une structure bicéphale composée d'un PDG, Peter Bayer, et du nouveau directeur d'équipe, Mekies. Or, ce dernier a dû respecter les termes de son contrat avec Maranello, avec une période d'inactivité forcée de fin juillet à fin décembre.

"Au tout début, quand je me suis rendu compte que j'allais devoir attendre tous ces mois, c'était un peu frustrant", a déclaré le Français aux Autosport Awards. "Parce qu'on a envie de s'y plonger et de réfléchir à la manière dont on peut contribuer et apporter son soutien. Mais la vérité est que si l'on passe d'un job à un autre tout de suite, on est probablement submergé par l'intensité du calendrier, par les décisions que l'on doit prendre au quotidien. J'ai donc en réalité beaucoup de chance d'avoir pris du recul, observé la situation globale, eu l'opportunité de réfléchir à la manière dont je voulais faire un certain nombre de choses."

Franz Tost tire en tout cas sa révérence avec l'esprit tranquille, convaincu de laisser son écurie entre de bonnes mains. "Tout d'abord, Peter [Bayer] est avec nous depuis juin, et je pense que nous travaillons ensemble très étroitement", a fait savoir l'Autrichien au Grand Prix d'Abu Dhabi. "Il comprend désormais bien mieux l'écurie, et il a beaucoup d'expérience. Il connaît la F1. Et Laurent Mekies a déjà travaillé avec nous par le passé de toute façon, il connaît donc l'équipe, et je pense que ces deux personnes sont absolument les bonnes pour prendre les commandes de l'équipe. Je m'attends à ce qu'ils la hissent à un niveau supérieur, car tous deux ont beaucoup d'expérience. Tous deux connaissent la F1, et je suis convaincu qu'ils feront du très bon travail."

Le nouveau nom d'AlphaTauri va en tout cas être révélé cette semaine, avec la publication de la liste des engagés 2024 par la FIA.

Propos recueillis par Adam Cooper