Mekies : Le retour de Lawson est une "opportunité" pour Tsunoda

Liam Lawson a fait son retour en Formule 1 à Austin, après que VCARB se soit séparé de Daniel Ricciardo à l'issue du Grand Prix de Singapour. Le Néo-Zélandais a impressionné en prenant la neuvième place du Grand Prix des États-Unis, lors d'un week-end sprint. Désormais, Lawson entre dans l'équation Red Bull, en devenant un sérieux prétendant au baquet de Sergio Pérez chez Red Bull.

Même si le Mexicain a prolongé son contrat au sein de l'écurie autrichienne pour deux années supplémentaires, sa place reste tout de même menacée au vu de ses précédents résultats, et Red Bull pourrait donc décider de le remplacer dans un futur proche. Lawson pourrait donc voir son avenir s'écrire au sein de l'écurie mère aux côtés de Max Verstappen pour 2025 et au-delà.

Après le départ de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda se retrouve donc avec un nouveau prétendant à ses côtés. Malgré un début de week-end difficile, conclu par une 19e place sur la grille de dimanche en raison de sa pénalité, Lawson est passé sous le drapeau à damier à la neuvième position au terme des 56 tours de la course du dimanche.

Le week-end de Lawson a été qualifié de "presque parfait" par le patron de l'équipe, Laurent Mekies, qui estime qu'il s'agit d'une récompense pour les efforts déployés en coulisses pendant 12 mois par le Néo-Zélandais pour être prêt à saisir sa chance.

Laurent Mekies avec Liam Lawson. Photo de: Red Bull Content Pool

"C'est un week-end très impressionnant", a déclaré Laurent Mekies à Motorsport.com. "Nous sommes très, très heureux pour lui, parce qu'on n'y arrive pas par chance, on n'y arrive pas non plus avec le seul talent. On pense à l'année entière qu'il a passée dans le bureau d'études, à observer les caméras embarquées, les données, les heures passées dans le simulateur, les très rares occasions de faire rouler la voiture. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir consacré autant d'heures à la voiture, avec peu de retour."

"Il était certainement prêt à 100% à sauter dans la voiture, alors bravo. C'était déjà une grande performance en Q1, nous pensions que cela pourrait être la performance du week-end. Mais ensuite, il a fait une course sans faille, avec le bon rythme. Il n'y a pas grand-chose de plus à demander, honnêtement. C'est un départ parfait."

La façon agressive dont il s'est défendu contre l'Aston Martin de Fernando Alonso dans le sprint de samedi a semblé irriter l'Espagnol. "Je pense aussi que c'était rafraîchissant, il ne réfléchissait pas trop et défendait simplement ses positions de la bonne manière, c'est ce que vous voulez voir avec ce genre de gars", a déclaré Mekies. "Non seulement il n'a pas participé à une course depuis un an, mais il n'a jamais piloté ici, à Austin."

Liam Lawson devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

La performance de Lawson a également semblé toucher Tsunoda, qui s'est montré frustré par la stratégie inversée du pilote de 22 ans, qui s'est élancé avec des pneus durs au lieu des pneus mediums, ce qui lui a permis de devancer son coéquipier japonais après les arrêts aux stands, avant que Tsunoda ne rétrograde à la 14e place.

À la question de savoir s'il comprenait la frustration de Tsunoda, Mekies a répondu : "Bien sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'un overcut se produit. De toute évidence, la stratégie inversée a très bien fonctionné, certainement pour Liam, mais aussi pour [Franco] Colapinto."

"Ils ont pris des risques avec cette stratégie. Évidemment, c'est une décision qui est plus facile à prendre lorsque vous partez de l'arrière, mais elle a particulièrement bien fonctionné. La course a été plus frustrante pour Yuki parce qu'il a passé un peu plus de temps dans le trafic, et c'est toujours difficile quand vous êtes huitième dans le premier relais de vous retrouver en dehors des points."

Après avoir facilement pris le dessus sur Nyck de Vries et Ricciardo, Lawson semble être l'adversaire le plus compliqué pour Tsunoda, alors qu'ils se battent pour une éventuelle promotion chez Red Bull.

"C'est absolument une opportunité pour [Tsunoda] d'atteindre un autre niveau", reconnaît Mekies. "Encore une fois, c'est exactement ce que nous voulons, deux coéquipiers qui se poussent l'un l'autre, et l'un va plus vite dans ce virage, l'autre va plus vite dans cet autre virage, et ils sont tous les deux capables de faire des tours très réguliers."

Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Photo de: Red Bull Content Pool

Il faudra que les deux pilotes fassent feu de tout bois pour que VCARB puisse battre Haas, qui a beaucoup progressé et qui a devancé l'équipe anglo-italienne, menant maintenant la course pour la sixième place du championnat des constructeurs avec deux points d'avance. Après s'être trompée dans ses évolutions au cours de l'été, les dernières améliorations apportées à Austin semblent porter leurs fruits et la lutte s'annonce longue.

"Nous avons couru avec deux configurations différentes, il y a donc beaucoup à apprendre grâce aux nouvelles évolutions, qui semblent fonctionner", a ajouté Mekies. "À Barcelone, nous avons eu une mise à jour qui n'a pas fonctionné et qui a en quelque sorte stoppé notre saison. Il nous a fallu du temps pour en comprendre les causes, et c'est probablement la première fois depuis Barcelone que nous parvenons à faire en sorte que la voiture se comporte différemment."

"J'espère qu'elle a plus de potentiel. Nous partons d'ici avec deux points de retard sur Haas, qui a également fait un travail fantastique avec ses voitures ce week-end. Mais nous sommes confiants dans notre capacité à nous battre avec Yuki et Liam pour les cinq dernières courses."