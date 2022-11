Mercedes admet son erreur stratégique de Mexico

Charger le lecteur audio

Cette saison, Mercedes a rarement été aussi compétitif qu'au Grand Prix de Mexico, sur un Autódromo Hermanos Rodríguez où l'altitude élevée – plus de 2200 mètres – a joué en faveur des Flèches d'Argent. Lewis Hamilton était même le plus rapide en Q1 et en Q2, avant que Max Verstappen ne lui dame le pion avec trois dixièmes d'avance pour la pole position.

Il y avait néanmoins de quoi être optimiste pour la course, mais la marque à l'étoile a estimé que Red Bull conservait l'avantage en performance pure, et a donc décidé de tenter un pari stratégique avec un premier relais en pneus mediums quand les bolides au taureau s'élançaient en tendres. Pari que Hamilton allait déplorer à l'arrivée.

"Nous estimions que la Red Bull allait être plus rapide en course, alors faire exactement pareil n'allait probablement pas mener à une victoire", explique James Vowles, stratège en chef chez Mercedes AMG F1. "La stratégie mediums/durs à un arrêt a donc créé une opportunité qui n'aurait pas existé autrement."

"Quant à savoir pourquoi nous n'avons pas divisé les stratégies, nous avions deux voitures bien placées et craignions de nous affaiblir en les divisant, car cela aurait probablement été George en tendres – et on ne sait pas s'il aurait gardé sa position [au premier tour], mais s'il avait perdu du terrain, avoir une voiture en tendres derrière une en mediums crée des complications."

Au bout de 22 tours, avant que Sergio Pérez ne lance la salve d'arrêts au stand, la situation était la suivante : Verstappen menait avec deux secondes d'avance sur Hamilton, six sur Pérez et huit sur Russell. À ce stade, compte tenu des prévisions de Pirelli, l'on croyait que les monoplaces parties en tendres telles que les Red Bull pourraient être contraintes de faire deux arrêts.

"Nous avions deux choix : laisser Pérez nous faire l'undercut et prolonger le relais avant de chausser les tendres, ou rentrer au stand – et vu la longueur du relais, les durs étaient vraiment les pneus qui pouvaient tenir jusqu'au bout, les tendres n'auraient pas pu faire un tel relais", précise Vowles. "Nous avons décidé que garder l'avantage en piste était plus important à ce stade. De surcroît, nous avions des données de Latifi qui s'était déjà arrêté, et les durs n'étaient pas horribles. Nous avons décidé de nous arrêter, de mettre Lewis en pneus durs et de finir la course avec, en espérant que Verstappen ait autant de dégradation en mediums qu'à la fin de notre relais."

Mercedes aurait pu retarder l'arrêt au stand de Hamilton, mais a préféré éviter tout risque d'undercut par Pérez

Or, les mediums comme les tendres ont subi une dégradation moindre que prévue, avec un relais de 44 tours en gommes à bandes jaunes pour Daniel Ricciardo tandis que Sebastian Vettel a parcouru 38 boucles avec les rouges. Vowles révèle justement qu'un second relais en tendres était prévu pour Russell mais que les premières données ont induit Mercedes en erreur.

"Par rapport à Pérez et Lewis, George commençait à perdre beaucoup de temps, ces pneus mediums étaient vraiment en difficulté à la fin de leur cycle de dégradation", poursuit le Britannique. "La question, étant donné que nous étions en difficulté en pneus mediums après seulement une trentaine de tours, était de savoir si les tendres allaient vraiment tenir le relais nécessaire. Le choix était difficile, mais tout bien considéré, nous avons décidé que mettre les pneus durs nous apporterait probablement un meilleur résultat, en partant du principe que si nous étions en difficulté en pneus mediums, Pérez n'allait probablement pas atteindre l'arrivée et aurait besoin de faire un arrêt supplémentaire."

"Avec le recul, c'était une mauvaise décision : si l'on regarde Ricciardo, nous aurions simplement dû continuer. Oui, il y avait une dégradation de plus en plus forte, mais nous n'aurions pas dû pousser beaucoup plus loin avant de pouvoir passer les tendres. Quel aurait été le résultat, je n'en suis pas sûr, mais je pense que ç'aurait été une meilleure course que celle que nous avons connue." Hamilton a finalement franchi l'arrivée 15 secondes après Verstappen, tandis que Russell était quatrième à 24 secondes du leader lorsqu'il a (finalement !) chaussé les pneus tendres pour aller chercher le meilleur tour en course.

Lire aussi : Mercedes confiera une F1 à Vesti au test d'Abu Dhabi