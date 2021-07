Pourquoi Mercedes ne va pas s'inspirer de l'aileron arrière Red Bull

C'est Red Bull qui a remporté les quatre derniers Grands Prix en date, notamment grâce à son avantage en ligne droite par rapport à Mercedes. Celui-ci est grandement lié à une solution à faible appui et faible traînée au niveau de l'aileron arrière, ce dernier étant plus volumineux sur la Mercedes.

"Ils ont une porte de grange à l'arrière de leur voiture pour cette course, et nous avons un aileron arrière très fin", a souligné Christian Horner, directeur de l'écurie autrichienne. "Pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi nous avons tendance à être un peu plus rapides en ligne droite."

Mercedes est cependant convaincu qu'imiter Red Bull entraînerait une perte de performance, comme l'explique James Vowles, son directeur de la stratégie.

"On pourrait, bien sûr, avoir moins d'aileron arrière et aller plus vite en ligne droite, mais on sacrifierait la performance en virage et pas seulement", précise Vowles. "Cela vient également avec des effets sur la dégradation. Réciproquement, moins d'aileron arrière permet peut-être de dépasser un peu plus facilement, mais il y a un équilibre [à trouver]."

"Nous utilisons des outils de simulation pour évaluer tous les réglages d'aileron arrière à notre disposition, et nous établissons ce qui est optimal pour cette piste, ce que nous devrions utiliser pour dépasser, pour les qualifications et pour la course. En l'occurrence, il s'agit des réglages d'aileron arrière que vous voyez."

Si Red Bull est capable de mieux exploiter un aileron arrière à faible traînée, c'est peut-être parce que son fond plat et son diffuseur produisent davantage d'appui que sur la Mercedes grâce à la forte inclinaison vers l'avant. Par conséquent, affiner l'aileron arrière ne coûte pas autant d'appui que sur la Mercedes, dont le châssis a une inclinaison faible.

"[L'aileron] de Red Bull est légèrement moindre que le nôtre, mais ils ont aussi une hauteur de caisse arrière bien plus élevée, c'est donc très difficile de comparer quelle traînée génère leur voiture par rapport à la nôtre. Ce que nous savons, c'est qu'avec notre voiture – et nous avons analysé ça en détail – nos réglages d'aileron arrière sont optimaux pour le temps au tour, et donc pour les qualifications et la course à la fois", conclut Vowles.

