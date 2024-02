Cette astuce de légalité sur l'aileron de la Mercedes W15

L'un des éléments les plus fascinants de la Mercedes W15 était, comme on pouvait s'y attendre, invisible sur les rendus informatiques de présentation, mais a pu être repéré sur les photos de la vraie voiture lors du premier roulage à Silverstone.

La zone en question est le volet le plus haut de l'aileron avant, qui se compose de deux segments (flèches rouge et bleue), qui doivent tous deux passer les contrôles de légalité de la FIA.

Détails de l'aileron avant de la Mercedes W15.

Il s'agit d'une interprétation fascinante du règlement, mais il reste à voir si le design est suffisamment robuste pour résister à un contrôle plus approfondi de la part de la FIA, voire à des réclamations de la part d'autres équipes. Nous ne pouvons pas non plus exclure complètement qu'il s'agisse d'une ruse visant à détourner l'attention de la concurrence sur d'autres aspects de sa voiture.

Quoi qu'il en soit, cela nous donne une indication assez claire du fait que Mercedes est de retour à son meilleur niveau pour imaginer des solutions intrigantes afin d'essayer de trouver plus de performance.

Aileron avant de la Mercedes W15, comparaison avec la W14.

Le concept en question utilise un élément très fin au sommet de l'aileron dans la section intérieure non mobile (flèche rouge dans l'image ci-dessus). Cette fine bande de matériau n'existe que pour des raisons de légalité, car les règles autorisent un maximum de quatre sections fermées sur toute l'envergure de l'aileron.

Plus loin, la partie extérieure du flap supérieur présente ce que nous considérons comme une corde conventionnelle. Mais au lieu de longer l'ajusteur métallique intérieur, comme c'est le cas dans une configuration normale, le flap se rétrécit jusqu'à un point surélevé au-dessus de celui-ci (flèche bleue), de la même manière que les éléments de l'aileron avant étaient utilisés dans les règlements précédents pour modifier le vortex Y250 qui se formait à la jonction avec le plan principal, en dessous d'eux.

Dans ce cas, la même chose pourrait s'appliquer, bien qu'à plus petite échelle, avec l'ajusteur métallique triangulaire et le flap créant une surface de délestage.

Il convient de noter que Mercedes a également modifié la configuration de son plan principal et de son nez pour 2024, le nez étant plus court que ses prédécesseurs, la pointe étant désormais juchée sur le deuxième élément de l'aileron avant, et non plus juste à l'avant du plan principal. Cela a permis de modifier la forme du plan principal, l'équipe préférant cette saison une variante tombante plutôt qu'une variante relevée, dans la jonction avec le nez.

Cela aura évidemment une incidence sur la trajectoire de l'écoulement de l'air et pourrait être utilisé comme un moyen de mettre en place une structure d'écoulement qui sera bénéfique pour sa nouvelle configuration de ses flaps.

Il sera intéressant de voir comment les instances dirigeantes et les équipes concurrentes réagiront à l'arrivée de ce modèle Mercedes, car il pourrait ne pas offrir le niveau de performance attendu pour quelque chose d'aussi radicalement différent.

En outre, on pourrait faire valoir qu'il s'éloigne de l'intention initiale du Règlement Technique lorsqu'il a été rédigé pour la première fois. Il incombe désormais aux autres équipes de déterminer s'il s'agit d'une idée qu'elles doivent analyser, si elles doivent s'en plaindre ou si elles préfèrent attendre de voir son impact.