AMG va renforcer ses liens avec Mercedes F1 en 2021

Dans le cadre d'une nouvelle stratégie globale qui a été révélée aux investisseurs ce mardi, Mercedes a clairement affirmé son engagement total vers l'électrification. Cela va comprendre la production d'une nouvelle gamme de véhicules électriques et un effort de mise en avant de ses marques telles que Maybach, G, EQ et AMG.

AMG se focalisant sur l'aspect performance des produits vendus par Mercedes, il a été annoncé que les liens allaient être renforcés entre cette marque et l'écurie de F1. Ces liens existent déjà, avec notamment comme traduction la Project One, voiture de route qui dispose d'un moteur turbo hybride issu de la discipline reine et qui sera commercialisée à partir de l'an prochain. Mais les projets vont aller bien au-delà de ça désormais.

Des liens marketing plus étroits seront tissés entre le team F1 et AMG, avec une coopération renforcée au niveau du transfert de technologies des voitures de course vers les voitures de route, en plus d'une plus grande présence sur la livrée des monoplaces. Cela veut dire entre autres que les logos AMG seront bien plus visibles qu'actuellement sur les voitures.

S'exprimant lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, le PDG de Mercedes, Ola Källenius, a déclaré : "Nous utiliserons le développement technologique de la Formule 1 pour les performances des hybrides, nous nous tournerons vers d'autres technologies passionnantes à l'avenir et nous les inclurons dans nos voitures AMG. Avec la Project One, nous allons prendre l'unité de puissance de la Formule 1 et la mettre sur la route. Il est donc naturel pour nous d'exploiter encore plus la Formule 1 pour l'avenir d'AMG."

Alors qu'Honda vient d'annoncer sa décision de quitter la Formule 1 après 2021 afin de pouvoir relever le défi de l'électrification, Mercedes a choisi de clairement considérer le challenge technique et la valeur représentés par la F1 comme une des pierres angulaires de son avenir.

En plus des liens plus forts entre la F1 et AMG, Mercedes va s'assurer d'utiliser l'infrastructure actuelle dédiée à la discipline reine pour permettre de passer au niveau supérieur en matière de technologie des voitures de route. Ainsi, dans le cadre d'un programme technologique intitulé "Vision EQXX", sa volonté est de construire un véhicule électrique avec une portée importante, au-delà de ce qui est possible avec les batteries actuelles. Un groupe de travail spécial a été mis en place à Stuttgart, qui fera appel aux spécialistes du département moteur F1 de Brixworth.

