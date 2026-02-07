Passer au contenu principal

Formule 1

Mercedes annonce son troisième pilote pour 2026

Valtteri Bottas parti chez Cadillac, Frederik Vesti a été promu au rôle de troisième pilote chez Mercedes pour la saison 2026 de F1, alors que l'écurie allemande a révélé son équipe de réservistes pour l'année.

Téha Courbon
Mis à jour:
Frederik Vesti, Mercedes

Photo de: Mercedes AMG

Mercedes a officiellement annoncé son équipe de réservistes pour la saison 2026 de Formule 1, avec un nouveau pilote de réserve : Frederik Vesti. Son prédécesseur, Valtteri Bottas, a quitté l'équipe pour reprendre un rôle de titulaire chez Cadillac F1.

 

Âgé de 24 ans, Frederik Vesti a rejoint le giron de la marque à l'étoile en 2021. Champion de Formule Régionale Européenne en 2019, le Danois a terminé quatrième du championnat de F3 en 2021 et vice-champion de F2 en 2023, longtemps en lice pour le titre avant d'être devancé par le Français Théo Pourchaire.

Frederik Vest avec George Russell et Kimi Antonelli lors du lancement officiel de la livrée 2026 de Mercedes.

Photo de: Mercedes AMG

Photo de: Mercedes AMG

Après quelques piges en endurance en 2024, Vesti a été engagé à plein temps par l'équipe Cadillac Whelen en IMSA la saison suivante, remportant deux victoires et participant aux 24 Heures du Mans 2025 dans la catégorie Hypercar. Réserviste de Mercedes depuis 2024, il a également pris part à plusieurs tests en F1 et à quatre séances d'essais libres.

Mercedes a par ailleurs confirmé ses trois autres pilotes de réserve pour 2026. Doriane Pin, annoncée en janvier, est accompagnée du Paraguayen de 22 ans Joshua Dürksen, actuellement en troisième saison de F2, ainsi que de l'ancien pilote de F1 et champion du WEC, Anthony Davidson.

Lire aussi :

