Mercedes "n'a pas l'argent" pour suivre le développement de ses rivales

L'équipe Mercedes de Formule 1 n'a pas les moyens financiers de développer sa monoplace 2026 au même rythme que McLaren et Ferrari, selon son directeur Toto Wolff.

McLaren et Ferrari ont toutes deux réalisé d'importants progrès ces derniers mois en accumulant les évolutions sur leurs monoplaces respectives, au point de transformer chacune d'entre elles en une voiture capable de remporter plusieurs Grands Prix.

Mercedes, de son côté, a adopté un programme d'évolutions plus mesuré. Avec peu de nouveautés majeures depuis le Grand Prix du Canada, disputé en mai, l'écurie de Brackley a progressivement vu son avantage initial s'éroder.

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Après la deuxième victoire consécutive de Lando Norris en 2026, ce dimanche à Zandvoort, Toto Wolff a reconnu que Mercedes n'était pas en mesure de suivre le rythme imposé par ses rivales dans la course au développement.

Interrogé par Motorsport.com sur le fait que ces choix de développement devenaient de plus en plus problématiques face aux progrès rapides de McLaren, Wolff a expliqué que les contraintes liées à la répartition du plafond budgétaire de 215 millions de dollars limitaient les possibilités de son équipe.

"Nous n'avons pas l'argent pour faire évoluer la voiture", a déclaré le patron autrichien après le Grand Prix des Pays-Bas. "J'ai déjà dit que nous essayions de répartir cette enveloppe de manière équilibrée sur l'ensemble de la saison, en fonction de nos calculs, pour déterminer quand nous pouvons apporter les plus grosses évolutions et optimiser nos points au championnat. Mais nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que nous ne pouvons pas faire."

"C'est pour cela qu'il s'agit d'une course au développement. Lorsque vous apportez une évolution, chacune des équipes de pointe peut gagner au moins quelques dixièmes, et c'est ce que vous perdez [face à eux]. Donc oui, la situation est un peu plus difficile qu'en début d'année."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Relancé sur les raisons pour lesquelles Mercedes ne dispose plus du budget nécessaire pour apporter des évolutions alors que McLaren et Ferrari continuent de le faire, Wolff a répondu : "Eh bien, vous verrez vers la fin de la saison s'ils seront capables d'ajouter autant de nouveautés sur leur voiture qu'ils le font actuellement. Certains peuvent avoir une stratégie différente, en dépensant davantage en début et au milieu de l'année plutôt que vers la fin."

Mercedes ne devrait pas apporter d'évolution majeure à la W17 avant son retour sur le continent asiatique, avec le Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, au début du mois d'octobre.

Wolff a également souligné que la situation aurait été différente si Mercedes n'avait pas autant souffert de problèmes de fiabilité avec son groupe propulseur. Ceux-ci ont déjà coûté plusieurs dizaines de points à Kimi Antonelli et George Russell et devraient également entraîner des pénalités sur la grille plus tard dans la saison.

"Avons-nous trop dépensé au début de la saison et dans le développement initial ? Je ne pense pas", a-t-il ajouté. "Je pense simplement que nous sommes une organisation d'une certaine taille, avec une certaine infrastructure."

"À ce stade-là, nous avions une voiture très rapide. Nous avons laissé entre 50 et 100 points en route à cause de problèmes de fiabilité. Cela nous aurait permis d'avoir un peu plus d'avance que ce que nous avons aujourd'hui. Pour le reste, nous continuons simplement à appliquer le plan que nous avions défini, en tenant compte de nos réalités financières."