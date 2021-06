Mercedes arrête le développement sans faire une croix sur 2021

Le Grand Prix de Styrie a vu Max Verstappen remporter une victoire écrasante dans le jardin de Red Bull en menant chaque tour et en offrant à l'écurie autrichienne sa quatrième victoire consécutive. Le Néerlandais n'a pas (trop) transpiré pour soulever le trophée du vainqueur, reléguant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à plus de trente secondes. Deuxième de l'épreuve, le pilote britannique a déclaré qu'il était "impossible" de tenir le rythme de Verstappen sur le Red Bull Ring et que Mercedes devait "trouver de la performance" pour continuer à se battre contre son rival.

Le septuple Champion du monde ne sera pas ravi d'entendre les commentaires de son patron, Toto Wolff, qui a pris la décision d'arrêter le développement de la W12 pour se concentrer sur celui de la monoplace qui arpentera les circuits de la catégorie reine en 2022.

"C'est une décision très, très délicate parce que nous aurons une nouvelle réglementation l'année prochaine et une voiture complètement différente", a-t-il indiqué pour Sky Sports. "Il faut trouver le bon équilibre, à peu près tout le monde est sur [le développement] de la prochaine voiture. Certains peuvent encore apporter des nouvelles pièces, Red Bull l'a fait [au GP de Styrie]. C'est leur stratégie, qui est un succès parce qu'aujourd'hui, ils étaient sur une autre planète."

Pour la cinquième fois de l'année, Red Bull a rendu une meilleure copie que Mercedes. Les récents succès permettent à l'écurie autrichienne de jouir d'une avance de 40 points au classement des constructeurs, un écart que Mercedes n'a jamais eu à combler lors de ses sept dernières saisons de domination. Malgré une tendance favorisant nettement Red Bull, Wolff a assuré que la course au titre était loin d'être terminée et que le développement de la RB16B finira par prendre fin lui aussi.

"Le championnat ne se joue pas uniquement sur l'arrivée de nouvelles pièces", a poursuivi l'Autrichien. "À ce stade, ceux qui continuent à apporter des pièces, comme Red Bull, doivent se concentrer sur le développement de l'année prochaine. Et cela signifie que toute l'exploitation de la voiture, avec les réglages, les pneus et l'optimisation, deviendra très, très importante. Cela n'aurait aucun sens de revenir en arrière et de consacrer une semaine ou un mois sur la voiture actuelle parce que les gains seraient loin d'être ceux de la voiture de 2022."

"Mais cela dit, c'est loin d'être fini. Nous avons eu un week-end très difficile en Autriche. Nous n'avions aucune arme dans notre arsenal pour gagner cette course sur la piste. Mais nous allons gagner d'autres courses cette saison, nous allons signer des pole positions et nous allons nous battre autant que nous le pouvons pour chaque place."