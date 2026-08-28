Mercedes a débriefé la consigne de Zandvoort avec Antonelli et Russell

Mercedes a analysé ses consignes d'équipe du Grand Prix des Pays-Bas et reste convaincue que la consigne donnée à George Russell en fin de course pour laisser passer Kimi Antonelli lui a permis d'assurer un double podium. L'écurie aurait d'ailleurs pris exactement la même décision dans la situation inverse.

Dans les dernières minutes de la course à Zandvoort, Esteban Ocon a provoqué une voiture de sécurité virtuelle au 55e tour, alors que Kimi Antonelli occupait la deuxième place et George Russell la quatrième, les deux pilotes étant séparés par la Ferrari de Lewis Hamilton.

Les deux Ferrari sont rentrées aux stands dans ce tour, tandis que Kimi Antonelli s'est arrêté un tour plus tard, permettant à son coéquipier de prendre la deuxième place.

Chaussé de pneus tendres plus frais, Kimi Antonelli s'est rapproché de George Russell, à qui Mercedes a demandé de laisser passer son coéquipier. Malgré quelques réserves exprimées à la radio, le Britannique a obtempéré et a passé sa fin de course à défendre sa troisième place face aux deux Ferrari.

Kimi Antonelli n'a pas réussi à revenir sur le vainqueur Lando Norris et a dû se contenter de la deuxième place, tandis que George Russell, avec l'aide d'une nouvelle VSC, a contenu les Ferrari pour terminer troisième.

Après une réunion de débriefing qui a eu lieu lundi, le directeur adjoint de Mercedes, Bradley Lord, a expliqué que l'écurie de Brackley avait réexaminé sa décision et les raisons qui l'avaient motivée.

"Sincèrement, ça semblait être une bonne chose", a déclaré Bradley Lord dans l'émission Nu Silver Arrows Radio de Mercedes. "L'une des conséquences assez amusantes de ce drapeau rouge précoce, c'est que nous étions tous un peu pressés de quitter Zandvoort."

"Nous n'avons finalement fait le débriefing que lundi après la course plutôt que le dimanche immédiatement après, car tout avait été retardé et que tout le monde devait partir, tandis que les deux pilotes avaient encore leur conférence de presse et toutes leurs obligations à remplir."

"George a tout naturellement posé la question et a voulu mettre la décision à l'épreuve lorsqu'il a reçu le message. Mais il a ensuite compris que, dans une vision plus globale, nous avions offert à Kimi l'occasion de faire un arrêt gratuit sous VSC."

Les pilotes Mercedes se sont retrouvés sur le podium. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Si George avait effectué le même arrêt, il serait ressorti derrière l'une des Ferrari et aurait de toute façon perdu cette place sur le podium. Et finalement, cela revient à la clarté de la manière dont l'équipe va fonctionner."

"Et nous avions été très clairs lors de la réunion stratégique du dimanche matin : nos deux pilotes étaient trop proches pour que nous puissions nous permettre de perdre le moindre temps en les laissant se battre et se faire perdre du temps mutuellement."

"C'est donc ce qui a posé les bases de la décision. Et je pense qu'il est juste de dire que si la situation avait été inversée, nous aurions fait exactement la même chose pour nous donner les meilleures chances de terminer deuxième, et pour donner également à la voiture en troisième position de l'air libre et les meilleures chances de conserver sa position."

Mercedes a également envisagé de demander à Kimi Antonelli de donner l'aspiration à George Russell et de permettre l'utilisation du mode Overtake. L'écurie y a toutefois renoncé en raison du faible avantage procuré par rapport au risque important que la manœuvre se retourne contre elle.

"Nous en avons parlé et il y a eu un petit débat", a expliqué Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste de Mercedes. "Au final, nous avons décidé que le gain en termes de temps au tour n'était pas énorme. Il est de deux dixièmes. Et il faut reconnaître que ces deux dixièmes se gagnent dans la ligne droite. C'est donc probablement là que l'on est le plus vulnérable."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Nous craignions également que les voitures ne s'accrochent si nous essayions de faire quelque chose d'astucieux que nous n'avions pas testé. Mais comme cela ne représente pas un gain énorme en termes de temps au tour et de vitesse sur ce circuit, nous avons estimé qu'il valait mieux laisser George avoir de l'air libre et que Kimi s'échappe."

"C'était probablement la meilleure chance pour George d'avoir une bonne sortie de virage et un bon freinage, car on ne peut pas suivre ces voitures à deux dixièmes. La façon dont une Ferrari aurait pu le dépasser aurait été de gagner beaucoup de terrain à la sortie du dernier virage ou de freiner très, très tard."

Andrew Shovlin a également une nouvelle fois salué la défense de George Russell dans les derniers tours, qui a permis à Mercedes de décrocher un double podium et au Britannique de prendre la deuxième place du championnat pilotes, à égalité de points avec Lewis Hamilton mais devant lui au nombre de victoires.

"C'est honnêtement une performance vraiment impressionnante de la part de George. On ne lui aurait peut-être même pas donné 50% de chances de les contenir tous les deux. Il y avait de vrais risques que l'un des deux passe. Nous avons peut-être eu un peu de chance avec cette VSC, qui a calmé les choses pendant un ou deux tours et lui a permis de mieux gérer ses niveaux d'énergie."