Mercedes ou Aston Martin : quel est le meilleur Safety Car ?

Le week-end dernier, à Melbourne, plusieurs pilotes se sont plaints de la lenteur de la voiture de sécurité. C'était alors l'Aston Martin Vantage qui officiait, et sa couleur verte lui a valu d'être comparée à une tortue par Max Verstappen. "La voiture de sécurité roulait très lentement, c'était une tortue. Incroyable", s'était emporté le Néerlandais, frustré après son abandon. "Rouler à 140 [km/h] sur la ligne droite arrière... Il n'y avait pas de voiture endommagée, donc je ne comprends pas pourquoi nous devions rouler si lentement. Il faut enquêter."

George Russell, très corporate, blaguait en affirmant que la Mercedes-AMG GT Black Series ne connaissait pas ce problème. "Nous n'avons pas le problème avec le Safety Car de Mercedes-AMG ! Plus sérieusement, la Mercedes-AMG est cinq secondes plus rapide que le Safety Car d'Aston Martin, ce qui n'est pas rien." Des commentaires qui ont poussé la FIA à publier un communiqué ce jeudi, expliquant que le but de la voiture de sécurité n'était pas d'atteindre un certain niveau de performance. "À la lumière des récents commentaires concernant le rythme de la voiture de sécurité en Formule 1, la FIA tient à rappeler que sa fonction première n'est évidemment pas la vitesse pure et simple, mais la sécurité des pilotes, des commissaires et des officiels", peut-on lire dans le message.

Mais au-delà de la frustration, ces déclarations sont-elles justifiées ? Penchons-nous sur les caractéristiques des deux voitures pour les comparer.

La Mercedes-AMG GT Black Series à Djeddah

Mercedes-AMG GT Black Series

Pour la saison 2022, Mercedes a introduit deux nouvelles voitures : une pour la sécurité, l'autre comme voiture médicale. Il s'agit des modèles les plus puissants jamais utilisés en Formule 1. La Mercedes-AMG GT Black Series est une version modifiée du modèle de production, conçu spécifiquement pour la piste.

Ces changements ont été effectués dans un souci de praticité, afin notamment de modifier les lumières et la caméra pour les intégrer dans l'aérodynamique de la voiture (au lieu de simplement poser des gyrophares sur le toit). Mais d'un point de vue technique, le modèle ne change pas vraiment par rapport à son prédécesseur.

La voiture est équipée d'un V8 4,0 litres biturbo, avec un package aérodynamique, un poids et un centre de gravité spécialement pensés pour les circuits. Elle développe une puissance de 730 chevaux, avec une ingénierie légère et une aérodynamique active qui peut modifier le profil du splitter avant et de l'aileron arrière pour réduire la traînée sur les lignes droites et fournir plus d'appui dans les virages. Cette version atteint les 100 km/h en 3,2 secondes, et autorise une vitesse maximale de 325 km/h.

Les chiffres montrent également que la Mercedes-AMG GT Black Series développe une force d'appui de 249 kg à 200 km/h, et jusqu'à 400 kg quand la voiture roule 50 km/h plus rapidement. Le pilote de la voiture de sécurité, Bernd Mayländer, n'a pas tari d'éloges à son sujet, admettant qu'il n'arrivait pas à croire à quel point la voiture de sécurité 2022 représentait une avancée par rapport au modèle utilisé auparavant. "Je suis tout simplement époustouflé de voir à quel point elle est proche d'une véritable voiture de course", a déclaré l'Allemand. "C'est vraiment un grand pas en avant par rapport à la GT R de l'année dernière, qui était déjà excellente."

La voiture de sécurité Aston Martin V8 Vantage en piste

Aston Martin V8 Vantage

D'un point de vue technique, la voiture de sécurité Aston Martin est une évolution de la version routière, bien qu'elle ait été conçue sur mesure pour la F1. Son moteur, un V8 4,0 litres, développe 528 chevaux (soit 25 de plus que sa version classique), ce qui lui permet d'atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes.

Grâce notamment à son splitter avant, la Vantage utilisée en F1 produit 155,6 kg d'appui aérodynamique à 200 km/h, ce qui est 60 kg de plus que l'originale. La voiture de sécurité dispose également d'une suspension, d'une direction et d'amortisseurs améliorés, ainsi que de modifications des renforts pour renforcer la rigidité de la structure avant. Ses feux clignotants sont disposés d'une manière plus traditionnelle, sur le toit.

Comparaison technique des voitures de sécurité

Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin Vantage Moteur V8 4,0 litres biturbo V8 4,0 litres Puissance 730 chevaux 528 chevaux Couple maximal 800 Nm 685 Nm Accélération (0-100 km/h) 3,2 secondes 3,5 secondes Vitesse maximale 325 km/h 315 km/h Poids 1520 kg 1570 kg Appui à 200 km/h 249 kg 155,6 kg

Les voitures médicales

Les voitures médicales de Mercedes et Aston Martin ne sont pas en reste. La Mercedes GT 63 S 4MATIC+, propulsée par un V8 biturbo de 4,0 litres, produit 639 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Sa vitesse de pointe est de 315 km/h. L'Aston Martin DBX Medical Car a une puissance de 542 chevaux, qui la fait passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Sa vitesse de pointe est de 290 km/h.