Mercedes attend la Hongrie pour confirmer le potentiel de son aileron

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, Mercedes a bénéficié d'une certaine réussite pour monter sur le podium, le Safety Car permettant à Lewis Hamilton de s'arrêter en demeurant au troisième rang, avant de terminer la course à cette position.

Sur le plan des performances, le nouvel aileron avant apporté par l'écurie basée à Brackley n'a pas semblé lui faire faire de pas en avant significatif, notamment comparé aux progrès entrevus chez McLaren. Toutefois, un peu comme pour le package apporté à Monaco, le but était semble-t-il surtout de se familiariser avec plutôt que d'en attendre un gain de performance immédiat.

Dans la traditionnelle vidéo de débriefing publiée par le constructeur après chaque course, James Allison, le directeur technique de Mercedes, a en effet expliqué que cette nouvelle version de l'aileron avait comme objectif d'améliorer les performances dans les sections lentes. Or, Silverstone n'est pas un circuit qui en compte beaucoup, contrairement à la piste de la prochaine épreuve, à savoir le Hungaroring.

"Il est encore un peu tôt pour le dire", a déclaré Allison, en réponse à la question de savoir si l'aileron avait fonctionné comme prévu. "Le nouvel aileron avant est bien sûr conçu pour nous permettre d'aller plus vite. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons. Les caractéristiques spécifiques de ce nouvel aileron avant qui nous enthousiasment, c'est qu'il devrait améliorer l'équilibre et la performance de la voiture dans les virages les plus lents. Silverstone est réputé pour beaucoup de choses, mais pas pour ses nombreux virages lents."

"Ce que nous avons retenu de Silverstone, c'est que dans les parties les plus lentes du circuit, nous avons été assez compétitifs. C'est un point positif pour ce nouvel aileron. Mais je pense qu'il faudra attendre la Hongrie, qui est un circuit presque entièrement composé de parties plus lentes, pour en avoir le cœur net. Les premiers signes sont prometteurs, le nouvel aileron avant semble donner les résultats escomptés et j'espère qu'il nous apportera plus sur les circuits qui ont une plus grande variété de virages lents."