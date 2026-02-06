Satisfait du travail accompli par McLaren lors des essais privés à Barcelone, Andrea Stella a également dressé un premier état des lieux des forces en présence. Malgré la précocité de ce roulage, avec des F1 2026 à peine déverminées, le directeur de l'écurie championne du monde en titre estime que les quatre top teams se sont déjà distingués.

Véritable crainte ou manière d'accentuer la pression en surfant sur la première tendance, il appuie même sur la solidité dégagée par Mercedes tout en se félicitant de voir peu d'écart de performance à ce stade entre au moins trois des unités de puissance de la grille.

"En termes de performance, il est évidemment très difficile de livrer une évaluation objective, car nous ne connaissons ni les programmes de travail des autres équipes, ni leurs niveaux de carburant, ni leurs plannings", prévient Andrea Stella. "De plus, les conditions environnementales étaient assez différentes de celles que nous rencontrons habituellement lors des week-ends de course."

"Cela dit, il est clair qu'il y a au moins trois concurrents – Mercedes, Ferrari et Red Bull – qui ont tous bien commencé. En particulier, l'équipe de Brackley a clairement placé la barre très haut, et nous devrons travailler dur pour faire de même."

"Le fait que les trois équipes que j'ai mentionnées soient équipées de trois unités de puissance différentes constitue une première indication qu'il pourrait ne pas y avoir de différences extrêmement marquées en termes de performance absolue, du moins en ce qui concerne certains motoristes."

Oscar Piastri (McLaren) lors des essais de Barcelone Photo de: McLaren

L'impression du moment, en plus d'être probablement incomplète, a ceci de particulier qu'elle pourrait également évoluer très vite au fil des semaines et mois à venir.

"Plus que jamais cette année, c'est la capacité des équipes et des pilotes à exploiter le package dont ils disposent, ainsi que la capacité à développer la voiture dans la bonne direction, qui fera la différence", insiste Andrea Stella.

"Quoi qu'il en soit, ce que nous observons en début de saison en termes de rapport de forces ne sera presque certainement pas identique à ce que nous verrons dans la seconde partie de la saison, précisément parce que les effets du développement de la voiture à un stade précoce, comme celui que nous connaissons actuellement, peuvent être très significatifs."