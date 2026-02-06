"Mercedes a placé la barre très haut" à Barcelone selon McLaren
Si les enseignements des essais hivernaux restent toujours à manier avec précaution, McLaren estime néanmoins que Mercedes a frappé fort à Barcelone. L'écurie de Brackley aurait, selon Andrea Stella, "placé la barre très haut", dans un contexte où les écarts de performance restent encore difficiles à lire.
Photo de: Formula 1
Satisfait du travail accompli par McLaren lors des essais privés à Barcelone, Andrea Stella a également dressé un premier état des lieux des forces en présence. Malgré la précocité de ce roulage, avec des F1 2026 à peine déverminées, le directeur de l'écurie championne du monde en titre estime que les quatre top teams se sont déjà distingués.
Véritable crainte ou manière d'accentuer la pression en surfant sur la première tendance, il appuie même sur la solidité dégagée par Mercedes tout en se félicitant de voir peu d'écart de performance à ce stade entre au moins trois des unités de puissance de la grille.
"En termes de performance, il est évidemment très difficile de livrer une évaluation objective, car nous ne connaissons ni les programmes de travail des autres équipes, ni leurs niveaux de carburant, ni leurs plannings", prévient Andrea Stella. "De plus, les conditions environnementales étaient assez différentes de celles que nous rencontrons habituellement lors des week-ends de course."
"Cela dit, il est clair qu'il y a au moins trois concurrents – Mercedes, Ferrari et Red Bull – qui ont tous bien commencé. En particulier, l'équipe de Brackley a clairement placé la barre très haut, et nous devrons travailler dur pour faire de même."
"Le fait que les trois équipes que j'ai mentionnées soient équipées de trois unités de puissance différentes constitue une première indication qu'il pourrait ne pas y avoir de différences extrêmement marquées en termes de performance absolue, du moins en ce qui concerne certains motoristes."
Oscar Piastri (McLaren) lors des essais de Barcelone
Photo de: McLaren
L'impression du moment, en plus d'être probablement incomplète, a ceci de particulier qu'elle pourrait également évoluer très vite au fil des semaines et mois à venir.
"Plus que jamais cette année, c'est la capacité des équipes et des pilotes à exploiter le package dont ils disposent, ainsi que la capacité à développer la voiture dans la bonne direction, qui fera la différence", insiste Andrea Stella.
"Quoi qu'il en soit, ce que nous observons en début de saison en termes de rapport de forces ne sera presque certainement pas identique à ce que nous verrons dans la seconde partie de la saison, précisément parce que les effets du développement de la voiture à un stade précoce, comme celui que nous connaissons actuellement, peuvent être très significatifs."
Partager ou sauvegarder cet article
Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025
Norris compare les F1 2026 à des F2... et ne sait pas quoi en penser
L'Aston extrême, Mercedes et Red Bull : les premières tendances de la F1 2026
Dernières actus
Acosta : "Ducati est encore un cran devant mais la moto fonctionne mieux"
"Je n'ai jamais vu une liste aussi longue" : le chantier colossal qui attend Audi
Mir réaliste sur le niveau de Honda : "On est loin hein…"
Les rivaux de Mercedes exhortent la FIA à intervenir, mais est-ce bien sérieux ?
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires