Mercedes peut encore battre Red Bull en étant "à son meilleur niveau"

Avec la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de France, Mercedes a connu une nouvelle défaite dans la lutte pour les deux titres mondiaux, le Néerlandais et l'écurie Red Bull Racing ayant réussi à accentuer leur avance respective aux championnats pilotes et constructeurs 2021.

La vitesse de pointe a joué un rôle important dans le succès de Verstappen au Circuit Paul Ricard et des indices laissent désormais penser que l'équipe autrichienne pourrait disposer d'un avantage global en rythme face aux Flèches d'Ébène. Toutefois, si Mercedes cherche encore des réponses à ses questions après avoir laissé échapper un avantage sur la piste en raison de la stratégie, l'écurie ne s'avoue pas vaincue.

Le directeur de l'ingénierie de piste, Andrew Shovlin, est convaincu que la structure septuple Championne du monde en titre a tout ce qu'il faut pour remporter la couronne, même si cela n'aura rien d'une promenade de santé. "La façon dont nous voyons les choses est que notre équipe, à son meilleur niveau, peut battre Red Bull. Je pense qu'[en France] nous avons vu que les occasions que nous avons manquées ont fait la différence."

"Nous savons que ça va être difficile. Nous pensons qu'ils [Red Bull] sont les favoris. Il est clair qu'ils ont un très bon package, mais si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons les battre et nous pouvons gagner le championnat."

Au Castellet, Mercedes semblait disposer du rythme pour pouvoir l'emporter mais a perdu la tête de course après de mauvais calculs stratégiques, en laissant Verstappen faire l'undercut à Lewis Hamilton. Une situation qui, pour Shovlin, montre que la moindre erreur peut être décisive cette saison et s'avère particulièrement frustrante quand la victoire est à leur portée.

"C'est ennuyeux, car je pense que nous aurions pu gagner la course. Je pense que nous aurions pu avoir deux voitures sur le podium. Nous sommes dans un championnat où nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de laisser passer ces opportunités. Nous avons une bonne voiture pour la course, et nous l'avons montré."

Lire aussi : Mercedes justifie la stratégie critiquée par Bottas

"Je pense que nous avons quelques lacunes en qualifications, mais en ce qui concerne la course, sur un circuit normal, nous sommes capables de les mettre sous pression. Mais nous savons que pour faire cela, pour gagner des courses, nous devons être presque parfaits."

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et dire que nous n'avons pas fait un assez bon travail. Nous sommes assez bons pour être impitoyables envers nous-mêmes et analyser les choses. Nous allons donc faire cela pendant quelques jours et nous espérons revenir en Autriche plus forts."

Mercedes va vite avoir l'occasion de se rattraper puisque la prochaine épreuve est dès ce week-end sur le Red Bull Ring, avec le GP de Styrie qui sera suivi par le GP d'Autriche la semaine suivante.

